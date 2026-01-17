Γεωργιάδης: Ο Πολάκης λέει «χαφιέ» τον διοικητή Χαλκίδας, πρώην συνεργάτη υπουργού ΣΥΡΙΖΑ

O υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση του έκανε λόγο για στοχοποίηση του διοικητή του νοσοκομείου Χαλκίδας από τον Παύλο Πολάκη επισημαίνοντας ότι ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε ότι ο Στυλιανός Γερωνυμάκης τον οποίο αποκαλεί «χαφιέ και γενίτσαρο», «ήταν από το 2015 αποσπασμένος συνεργάτης του τότε Υπουργού Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αριστείδη Μπαλτά».

«Σημειώστε άλλη μία υποκρισία στο πλούσιο βιογραφικό του Παύλου Πολάκη που χαρακτηρίζει και χωρίζει τους ανθρώπους ως "εχθρούς" ή "φίλους" ανάλογα με τις πολιτικές και επαγγελματικές τους ιδιότητες!», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @pavpol2222 ξεκίνησε το Σαββατιάτικο πρωινό του στοχοποιώντας έναν ακόμα διοικητή νοσοκομείου, τον κύριο Στυλιανό Γερωνυμάκη διοικητή του ΓΝ Χαλκίδας, αποκαλώντας τον χαφιέ, γενίτσαρο κλπ.

Αυτό όμως που αποκρύπτει αν και το γνωρίζει πολύ καλά είναι ότι ο κύριος Γερωνυμάκης ήταν από το 2015 αποσπασμένος συνεργάτης του τότε Υπουργού Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αριστείδη Μπαλτά και μάλιστα παρέμεινε συνεργάτης του και στη συνέχεια όταν ο κ. Μπαλτάς συμμετείχε ως βουλευτής στην εξεταστική επιτροπή για την Υγεία που είχε συστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017-2018 εναντίον μου και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και η οποία κατέληξε σε ένα μεγαλειώδες φιάσκο.

Σημειώστε άλλη μία υποκρισία στο πλούσιο βιογραφικό του Παύλου Πολάκη που χαρακτηρίζει και χωρίζει τους ανθρώπους ως «εχθρούς» ή «φίλους» ανάλογα με τις πολιτικές και επαγγελματικές τους ιδιότητες!

Τι είχε γράψει ο Παύλος Πολάκης

Αφορμή για την επίθεση του Παύλου Πολάκη ήταν ότι, όπως γράφει, ο κ. Γερωνυμάκης «στελνει έγγραφο απαιτώντας να ενημερώνεται καθημερινά ο ΙΔΙΟΣ για την οποιαδήποτε απουσία γιάτρου με άδεια, ακόμα και ολιγόωρη!!»

Η αναρτηση Πολάκη

«Κρατος χαφιεδων και τρομοκρατων!! Ο νεος διοικητης του νοσοκομειου Χαλκιδας ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ, καθηγητης Γαλλικων το επαγγελμα, πρωην στελεχος του Ποταμιου οπως και η πολιτική του φιλη η Αγαπηδακη και τωρα γενιτσαρος της ΝΔ… στελνει εγγραφο απαιτωντας να ενημερωνεται καθημερινα ο ΙΔΙΟΣ για την οποιαδηποτε απουσια γιατρου με αδεια ,ακομα και ολιγοωρη!!

ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΥΓΕΙ τα ΒΑΦΕΝ SS του Μητσοτακη!!!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΜΕΣΑ!!».