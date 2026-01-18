Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Κυριακής.

«Φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα», ανέφερε στην τηλεόραση της ΕΡΤ. «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου».

Ο υπουργός σημείωσε επίσης πως «έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ότι έχουμε να παραδώσουμε θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια».

Ερωτώμενος για το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Είχαμε καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα κάνει κόμμα, παρά το ότι είχε επιλέξει επί σειρά μηνών να λέει ότι δεν θα το κάνει. Μάλλον δεν ήθελε να πλακωθεί νωρίτερα με τα μέλη του συλλόγου συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το πρωτεύον θέμα εδώ είναι ότι πλέον η κυρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της, τις πολιτικές της θέσεις. Οι πολιτικές της δεν θα μπορεί να είναι μόνο τα Τέμπη.

Στα θέματα υγείας, είναι αντίθετη στον ιατρικό φάκελο υγείας; Είναι αντίθετη στο my health app; Θα ήθελα πολύ να μας πει η κυρία Καρυστιανού, εφόσον εκλεγεί και κυβερνήσει, θα συνεχίσει την ψηφιοποίηση της υγείας, την συλλογή δεδομένων, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, την δυνατότητα να έχουμε στο κινητό μας τα πάντα ή θεωρεί ότι αυτό είναι ένας φασισμός, πρέπει να σταματήσει;».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Εγώ στην πολιτική δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Έχω δει όλο τον κύκλο των μετεωρικών κομμάτων. Η βασική διαφορά της ΝΔ είναι ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Άλλο ένα κόμμα όπως τα πολλά που δημιουργήθηκαν την τελευταία 15ετια δημιουργείται. Καλή επιτυχία να έχει, αρκεί να συμβάλλει στην μείωση της τοξικότητας και στην πρόοδο της ελληνικής πολιτικής σκηνής».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Χθες άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία του στην Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να είναι ο Τσίπρας του 2015. Δεν εξελίχθηκε καθόλου. Ποιο rebranding; Αν με αυτό τον λόγο περιμένει να κάνει μεγάλα νούμερα, σας βάζω και στοίχημα δεν θα κάνει.