Στη Λάρισα σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα - Live η εκδήλωση

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λάρισα για την παρουσιάση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη». Νωρίτερα συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα

Στη Λάρισα βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενόψει της παρουσίασης του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:



Απόστολος Καλογιάννης - Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων



Ιωάννα Καραβάνα Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών



Θέμης Λαζαρίδης - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Μαριάννα Τουμασάτου - Ηθοποιός



Σωτήρης Τσουκαρέλης - Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρακολουθήστε live την βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης»:

Η συνάντηση με τη νέα γενιά

Νωρίτερα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τη νέα γενιά της Λάρισας, ακούγοντας τις σκέψεις αλλά και τους προβληματισμούς τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτηση του αναφέρει: «Και όμως επιμένουν. Αυτό το αισιόδοξο συμπέρασμα βγαίνει από τη συζήτηση με δεκάδες νέους στη Λάρισα. Πολιορκούνται από χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια και απλησίαστα νοίκια -αυτή είναι η διαπίστωση που κάνουν όλες και όλοι. Μοιράστηκαν μαζί μου την ανησυχία τους για την επόμενη ημέρα και τον προβληματισμό τους για το πόσο εξαιρετικά δύσκολο είναι να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σε μια πόλη της περιφέρειας. Και όμως, επιμένουν δεν έχουν σκοπό ούτε να συμβιβαστούν με το σήμερα, ούτε να σταματήσουν να παλεύουν για το καλύτερο.



Το θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τον «μπαμπά» τους, αλλά να μάθουμε να τους ακούμε.



Οι περισσότεροι ήταν εργαζόμενοι είτε στην εστίαση, στη διανομή και σε τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και μικρομεσαίοι επαγγελματίες, νέοι γονείς, αλλά και φοιτητές. Ανάμεσά τους και νέοι αγρότες που συμμετείχαν ενεργά στα μπλόκα της περιοχής. Κι επειδή η ζωντάνια τους, ο προβληματισμός τους, η κριτική τους, δύσκολα χωράει στο χρόνο, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς.



Ανασφάλεια και ανησυχία για την επόμενη ημέρα -αυτά τα αισθήματα διακατέχουν τους επαγγελματίες- εργαζόμενους στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, με τους οποίους συναντήθηκα. Ελλιπή μέτρα ασφάλειας στη δουλειά δυσβάστακτη φορολόγηση, έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εκτίναξη των τιμών στα οικοδομικά υλικά, δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας στον κλάδο τους.



Εργάζονται, προσπαθούν, καινοτομούν, την ίδια στιγμή που δίνουν τη μάχη για ζωτικά τους αιτήματα. Οι εκπρόσωποι το αγροτικού συλλόγου Πλατύκαμπου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίβοιας, που είχα την ευκαιρία να συναντήσω, μου περιέγραψαν τα προβλήματά τους σε όλη τη διαδικασίας της παραγωγής. Με εντυπωσίασαν όμως και με τη δημιουργική τους προσπάθεια να αναδείξουν την ποιοτική παραγωγή και να επενδύσουν στην μεταποίηση των προϊόντων τους.



Στην συνέχεια, είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μετά από το καταστροφικό πέρασμα του Daniel, αλλά και για το πώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ένα σημαντικό όπλο, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Τέλος βρεθήκαμε στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή και συζητήσαμε με τους καθηγητές και τους σπουδαστές για τον σημαντικό ρόλο που το ίδρυμα αυτό μπορεί να παίξει στον κύκλο της εκπαίδευσης που αφορά τον αγροτικό τομέα».

Δείτε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

