Τσίπρας: Στη Λάρισα η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» - Το πρόσωπο-έκπληξη που θα μιλήσει

Στη Λάρισα θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, η νέα παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά παρουσίαση του βιβλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει αυτόν τον τρόπο για τις όλο και συχνότερες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Η παρουσίαση στη Λάρισα, θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο, με μια σειρά προσώπων από την κοινωνία που θα κληθούν να συζητήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Ανάμεσά τους και ένα πρόσωπο-έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο, η γνωστή ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

Απόστολος Καλογιάννης - Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα- Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου - Ηθοποιός

Σωτήρης Τσουκαρέλης- Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος - Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη - Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

Η παρουσίαση θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο Divani Palace Larissa, στις 16 Φεβρουαρίου, στις 19:00.

