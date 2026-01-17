Live η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»

Live η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη
Στο θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης στρέφονται σήμερα όλα τα πολιτικά βλέμματα, καθώς στις 12:00 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο.

Ο πρώην πρωθυπουργός επρόκειτο να βρεθεί απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει αύριο στο Βελλίδειο, αλλά το προσυνέδριο της ΝΔ ακυρώθηκε, κυρίως λόγω των εξελίξεων στο αγροτικό.

