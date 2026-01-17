Live η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη
Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»
Στο θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης στρέφονται σήμερα όλα τα πολιτικά βλέμματα, καθώς στις 12:00 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο.
Ο πρώην πρωθυπουργός επρόκειτο να βρεθεί απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει αύριο στο Βελλίδειο, αλλά το προσυνέδριο της ΝΔ ακυρώθηκε, κυρίως λόγω των εξελίξεων στο αγροτικό.
