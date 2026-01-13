Αποκωδικοποιώντας την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη - Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας

Πολλαπλές αναγνώσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Τσίπρα ότι η παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ορίστηκε τελικά για τις 17 Ιανουαρίου στο θέατρο Ολύμπιον.

Η οριστική έγκριση για τη χρήση του χώρου δόθηκε τελικά αργά χθες το απόγευμα στο Ινστιτούτο Τσίπρα, με την ημερομηνία να μην είναι καθόλου τυχαία, αφού την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη είχε ανακοινωθεί ότι θα βρισκόταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλούσε στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Άμυνα.

Πρόκειται για ένα μοτίβο που φαίνεται να επιλέγει συνειδητά ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς θα επρόκειτο για την τρίτη φορά που επιλέγει να τοποθετηθεί σε κοντινό ή και ταυτόχρονο χρόνο με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, και πάλι στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist και ο πρωθυπουργός είχε απευθύνει την επόμενη ημέρα την καθιερωμένη ομιλία του στη ΔΕΘ. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τη δεύτερη παρουσίαση της Ιθάκης, στην Πάτρα, την ίδια ημέρα και ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε στη Βουλή κορυφώνοντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή η «συνύπαρξη» δε θα επαναληφθεί τελικά, καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Τσίπρα για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας της παρουσίασης, κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη αναβάλλεται. Πρόκειται για μια απόφαση που αν επιβεβαιωθεί, δε φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την απόφαση Τσίπρα να απευθύνει ομιλία την ίδια ώρα, ωστόσο δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στην Πειραιώς υπήρχαν εδώ και μέρες σκέψεις για αναβολή επειδή δεν επιθυμούσαν να επισκιαστούν τα θέματα του προσυνεδρίου από άλλα θέματα της επικαιρότητας όπως τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι θα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα πάντως, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πάνελ των προσώπων που επελέγησαν για να πλαισιώσουν την παρουσίαση της Ιθάκης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται συγκεκριμένα σε τέσσερα από αυτά: τον Διονύση Τεμπονέρα, τον Αντώνη Σαουλίδη, τον Άρη Στυλιανού και τον Κώστα Τούμπουρο.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην στέλεχος του κόμματος που αποχώρησε από τις κομματικές θέσεις κατά τη διάρκεια των έντονων αναταράξεων των προηγούμενων ετών. Η παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα δεν αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η γραμμή του κόμματος δεν έχει μετατοπιστεί από τη θέση ότι η πορεία του Αλέξη Τσίπρα είναι παράλληλη με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο ταυτόχρονα, η παρουσία του είναι δεδομένο ότι θα τοποθετήσει τον κ. Τεμπονέρα πιο «κοντά» στον Αλέξη Τσίπρα και θα ανοίξει τη συζήτηση περί μιας ενδεχόμενης μετακίνησης του γνωστού δικηγόρου στον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρέμβαση του κ. Τεμπονέρα στη συζήτηση που θα προηγηθεί της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Αντώνης Σαουλίδης από την άλλη πλευρά προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ μάλιστα είναι ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Αν και φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, η παρουσία του σηματοδοτεί και το μεγάλο άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα στον χώρο του κέντρου. Πάντως, ο κ. Σαουλίδης είχε δώσει το στίγμα των διαθέσεών του σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ είχε σχολιάσει: «Αν ερχόταν το CNN θα μένατε στην ΕΡΤ ή θα πηγαίνατε στο CNN;».

Ο Αντώνης Σαουλίδης στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης και ήρθε δεύτερος σε σταυρούς μετά τον Χάρη Καστανίδη.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του προέδρου του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Άρη Στυλιανού, ο οποίος είναι μέλος της ΚΕ της ΝΕΑΡ, αλλά και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Η συνολικότερη παρουσία του κ. Στυλιανού σηματοδοτεί την ταυτόχρονη διεύρυνση και προς την αριστερά.

Τέλος, ο Κώστας Τούμπουρος είναι ένας από τους λίγους επιχειρηματίες που αναφέρονται στο βιβλίο το Αλέξη Τσίπρα και περιγράφεται ως επιστήθιος φίλος του, αλλά και ως το πρόσωπο, μέσω του οποίου ο Αλέξης Τσίπρας διέγνωσε ότι υπάρχει ζήτημα υποκλοπών πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η στάση του απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας δε θα «σηκώσει το γάντι» και δε θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η κυρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας έτσι ότι η στόχευσή του είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι τα κόμματα που ενδεχομένως να σχηματιστούν στο μέλλον. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με τα δικά του κριτήρια να πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και να προγραμματίζει τις παρουσιάσεις του βιβλίου του και τις γενικότερες πολιτικές του παρεμβάσεις, άσχετα από το πώς εξελίσσεται η πολιτική επικαιρότητα με όρους ειδησεογραφίας.

Οι ίδιες πληροφορίες ξεκαθαρίζουν ότι οι όποιες εξελίξεις με τη Μαρία Καρυστιανού επουδενί δεν αλλάζουν τον σχεδιασμό και τον οδικό χάρτη του Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν το ερώτημα που πολλοί αναλυτές έθεταν τις τελευταίες εβδομάδες, αν δηλαδή, η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού επηρεάσει τον χρόνο της οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανακοίνωσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

