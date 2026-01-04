Τσίπρας-Βενεζουέλα: Η Ελλάδα κινδυνεύει όσο η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική του πρόθυμου για όλα

Με μια εκτενή δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καταδίκασε την παρέμβαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά της Βενεζουέλας και τη «σύλληψη» του προέδρου της χώρας Νικολά Μαδούρο κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την σκληρή υπενθύμιση ότι έχει πια ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από το Δίκαιο του ισχυρού».



«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της. Άλλωστε, ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων», τονίζει στη δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.



Όπως επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός, «έχει εξάλλου αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι η δημοκρατία - σε οποιαδήποτε χώρα δοκιμάζεται, όπως και στη Βενεζουέλα- δεν εξασφαλίζεται ούτε με στρατιωτικές επεμβάσεις ούτε με βομβαρδισμούς αλλά με τους αγώνες και τις κατακτήσεις των λαών».



Μάλιστα επικρίνει και τη στάση της ΕΕ σημειώνοντας ότι «μπροστά στις τελευταίες εξελίξεις η Ευρώπη μοιάζει πλέον ανήμπορη να διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο. Και δεν θα ανακτήσει την αξιοπιστία της όσο δε διεκδικεί την στρατηγική της αυτονομία υπερασπιζόμενη με ρεαλισμό και διπλωματία το διεθνές δίκαιο έναντι του κυνισμού της ισχύος».



Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί επίσης σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη χθεσινή του δήλωση ότι «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».



Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, «η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους "προστάτες"».



Ο Αλέξης Τσίπρας καταλήγει:



«Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: "Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…"».

