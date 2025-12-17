Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,1 μονάδων για τη ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Newsbomb

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,1 μονάδων για τη ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μικρές απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο κλίμα που διαμορφώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το κυβερνών κόμμα υποχωρεί κατά 0,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώνεται στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας ωστόσο ισχυρό προβάδισμα 16,1 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζει εικόνα ουσιαστικής στασιμότητας, συγκεντρώνοντας 13,6%, έναντι 13,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, στη δημοσκόπηση τρία κόμματα φαίνεται να ενισχύονται μέσα στο πολιτικό κλίμα της περιόδου. Η Ελληνική Λύση καταγράφει άνοδο από το 10,7% στο 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας ανακάμπτει μετά από έξι μήνες πτωτικής πορείας και ανεβαίνει από το 9% στο 10,1%, ενώ το ΚΚΕ ενισχύεται από το 8,1% στο 8,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει καθηλωμένος σε χαμηλά ποσοστά, στο 4,5%, έναντι 4,2% τον προηγούμενο μήνα και ίδιου ποσοστού τον Οκτώβριο. Οι επιδόσεις των υπόλοιπων κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νίκη 2,6% (2,5%), Νέα Αριστερά 1,2% (σταθερή), Φωνή Λογικής 4,1% (από 4,5%), Κίνημα Δημοκρατίας 2,4% (από 2,7%), ΜέΡΑ25 3,1% (από 3,4%), Σπαρτιάτες 1,2% (σταθερό), ενώ το «Άλλο» υποχωρεί από το 8,6% στο 7%.

1765993109139-740031085-1.jpg
1765993122069-3792316-2.jpg

Στην πρόθεση ψήφου, με όλες τις απαντήσεις και επί των εγκύρων αντίστοιχα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22% - 23,8%, ΠΑΣΟΚ 10,1% - 10,9%, Ελληνική Λύση 8,8% - 9,5%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5% - 10,1%, ΚΚΕ 6,4% - 6,9%, ΣΥΡΙΖΑ 3,3% - 3,6%, Φωνή Λογικής 3% - 3,6%, Νίκη 1,9% - 2,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% - 1,9%, ΜέΡΑ25 2,3% - 2,5%, Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες από 1%, Άλλο 5,2% - 5,6%, Λευκό/Άκυρο 2,9% - 0%, Αποχή 4,7% - 4%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,3% - 19,8%.

1765993420508-493718846-3.jpg
4.jpg

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια παραμένει μακράν στην πρώτη θέση με 56,4%, όπως συμβαίνει εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Ακολουθούν η Οικονομία και Ανάπτυξη με 29,1%, η διαφθορά με 20,6%, η Απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου με 16,1%, το κόστος ενέργειας με 15,2%, η κατάσταση του ΕΣΥ με 10,7% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 10,1%. Χαμηλότερα καταγράφονται το ύψος των εισοδημάτων με 8,4% και η στεγαστική κρίση με 7,8%. Σημειώνεται ότι αυξητική τάση εμφανίζουν τα ζητήματα της διαφθοράς και της απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποχωρούν τα ποσοστά ανησυχίας για το ΕΣΥ και την εγκληματικότητα.

1765993474450-412354851-5.jpg

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα « Τι σας ανησυχεί περισσότερο για το 2026 » πρώτη απάντηση είναι η συνέχιση της ακρίβειας με 28.9%, « η προσωπική οικονομική κατάσταση » με 24.9%, η κατάσταση της προσωπικής και οικογενειακής υγείας με 7.4%, η πολιτική αστάθεια με 7.1%, οι γεωστρατηγικές αναταράξεις με 5.1%, τυχόν θερμό επεισόδιο με Τουρκία με 4% κ.λ.π

6o.jpg

Ως πρόσωπα της χρονιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον χώρο της Πολιτικής, του Πολιτισμού, της Επιστήμης , του Αθλητισμού αναδεικνύονται: Ντ. Τραμπ 13.6%, Κ. Μητσοτάκης 12.7%, Κ. Πιερρακάκης 9.7%, Αντετοκούμπο, 8.8%, Μαρία Καρυστιανού 7.3%, Μ. Τεντόγλου 7%, Β. Πούτιν 6.5%, Α. Τσίπρας 5.9%, κ.λ.π

7.jpg

Ως πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την διάρκεια του 2025 αναδείχτηκαν: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.3%, Η συνέχιση των πολέμων (π.χ Ουκρανία, αιματοχυσία στην Γάζα) 18.3%, Τα συλλαλητήρια στα Τέμπη 12.3%, η Συμφωνία για την ειρήνη στην Γάζα 12.2%, Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – Η.Π.Α 5% , η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup 3.9% κ.λ.π

8.jpg

ΟΠΕΚΕΠΕ και κινητοποιήσεις αγροτών

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών , το 8.2% θεωρεί ότι τα αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τις εθνικές οδούς, το 40.7% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα αλλά κακώς κλείνουν τους δρόμους και το 47.5% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να κινητοποιούνται όπως αυτοί επιλέγουν. Προκύπτει δηλαδή μια συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 87.5% περίπου που συμφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών και ταυτόχρονα μια εικόνα για το κλείσιμο των εθνικών οδών σύμφωνα με την οποία το 48.9% διαφωνούν με το κλείσιμο των εθνικών οδών έναντι ενός 47.5%.

9.jpg

Tο 73.3% δεν πιστεύει με βάση όσα έχει πράξει η Κυβέρνηση ότι είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους την διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ , έναντι ενός 23.6% που πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη. Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ το 54% πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη , ωστόσο σε όλα τα άλλα κόμματα αυτή την άποψη την υιοθετεί από το 8.3% έως το 20%.

10.jpg

Αντιπολίτευση, κόμματα Τσίπρα - Σαμαρά και καταλληλότητα

Το 53.1% θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 12.4%, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 10% και το ΠΑΣΟΚ με 9.4%.

11.jpg

Το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα Τσίπρα, το 9.7% αρκετά πιθανό, το 11.5% λίγο πιθανό και το 65.9% καθόλου.

12.jpg

Αντίστοιχα για ένα ενδεχόμενο κόμμα Α. Σαμαρά οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες με το 3.6% να απαντά πολύ πιθανό, το 6.9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75.7% καθόλου. Στον χώρο των ψηφοφόρων της Ν.Δ το 4.8% δηλώνει πολύ, το 6.3% αρκετά, το 10% λίγο και το 76.3% καθόλου.

13.jpg

Το 41.8% θα ήθελε μια Κυβέρνηση αυτοδύναμη , ενώ το 49.2 μια Κυβέρνηση συνεργασίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ αυτοδύναμης Κυβέρνησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 70, 4% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με 39.6% και του ΠΑΣΟΚ με 32.1%.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κ. Μητσοτάκης με 28.5% έναντι της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 9%, του Κ. Βελόπουλου με 7.5% , του Ν. Ανδρουλάκη κ.λ.π. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται με ποσοστό 31.9%.

14.jpg
15.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

21:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η ΕΕ καταλήγει σε προσωρινή συμφωνία με όριο εισαγωγών 8% και πρότυπα παραγωγής

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις νέες δημοσκοπήσεις σφυγμομετρούν το πολιτικό σκηνικό εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερεμέγεφ: Επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό - Στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ

21:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες τους με κοινή ευρωπαϊκή δράση

21:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απειλή για βόμβα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από ιδιωτικό κολέγιο

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη με διαφορά 12,5 μονάδων η ΝΔ - Η πλειοψηφία συμφωνεί με τους αγρότες, διχασμός για τα μπλόκα

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ εγκρίνει τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι Μέγκαν Μαρκλ αναλαμβάνουν την παραγωγή της νέας ταινίας του Netflix «The Wedding Date»

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασήμι: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του

20:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Aναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του Έλληνα «Εσκομπάρ»

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ»

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το απίθανο ψαλιδάκι του Μοντιέλ κέρδισε το βραβείο Πούσκας για το 2025

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών στην Καλάματα: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για το επεισόδιο με τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς - «Είχα λάθος αντίδραση»

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0: Με περίπατο πρώτος στη League Phase και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

21:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απειλή για βόμβα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από ιδιωτικό κολέγιο

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς - «Είχα λάθος αντίδραση»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ - Ποιοι οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις νέες δημοσκοπήσεις σφυγμομετρούν το πολιτικό σκηνικό εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γιούργκεν Κλοπ διάλεξε τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», λέει η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

21:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ