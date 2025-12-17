Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,1 μονάδων για τη ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ

Μικρές απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο κλίμα που διαμορφώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το κυβερνών κόμμα υποχωρεί κατά 0,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώνεται στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας ωστόσο ισχυρό προβάδισμα 16,1 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζει εικόνα ουσιαστικής στασιμότητας, συγκεντρώνοντας 13,6%, έναντι 13,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, στη δημοσκόπηση τρία κόμματα φαίνεται να ενισχύονται μέσα στο πολιτικό κλίμα της περιόδου. Η Ελληνική Λύση καταγράφει άνοδο από το 10,7% στο 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας ανακάμπτει μετά από έξι μήνες πτωτικής πορείας και ανεβαίνει από το 9% στο 10,1%, ενώ το ΚΚΕ ενισχύεται από το 8,1% στο 8,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει καθηλωμένος σε χαμηλά ποσοστά, στο 4,5%, έναντι 4,2% τον προηγούμενο μήνα και ίδιου ποσοστού τον Οκτώβριο. Οι επιδόσεις των υπόλοιπων κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νίκη 2,6% (2,5%), Νέα Αριστερά 1,2% (σταθερή), Φωνή Λογικής 4,1% (από 4,5%), Κίνημα Δημοκρατίας 2,4% (από 2,7%), ΜέΡΑ25 3,1% (από 3,4%), Σπαρτιάτες 1,2% (σταθερό), ενώ το «Άλλο» υποχωρεί από το 8,6% στο 7%.

Στην πρόθεση ψήφου, με όλες τις απαντήσεις και επί των εγκύρων αντίστοιχα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22% - 23,8%, ΠΑΣΟΚ 10,1% - 10,9%, Ελληνική Λύση 8,8% - 9,5%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5% - 10,1%, ΚΚΕ 6,4% - 6,9%, ΣΥΡΙΖΑ 3,3% - 3,6%, Φωνή Λογικής 3% - 3,6%, Νίκη 1,9% - 2,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% - 1,9%, ΜέΡΑ25 2,3% - 2,5%, Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες από 1%, Άλλο 5,2% - 5,6%, Λευκό/Άκυρο 2,9% - 0%, Αποχή 4,7% - 4%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,3% - 19,8%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια παραμένει μακράν στην πρώτη θέση με 56,4%, όπως συμβαίνει εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Ακολουθούν η Οικονομία και Ανάπτυξη με 29,1%, η διαφθορά με 20,6%, η Απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου με 16,1%, το κόστος ενέργειας με 15,2%, η κατάσταση του ΕΣΥ με 10,7% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 10,1%. Χαμηλότερα καταγράφονται το ύψος των εισοδημάτων με 8,4% και η στεγαστική κρίση με 7,8%. Σημειώνεται ότι αυξητική τάση εμφανίζουν τα ζητήματα της διαφθοράς και της απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποχωρούν τα ποσοστά ανησυχίας για το ΕΣΥ και την εγκληματικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα « Τι σας ανησυχεί περισσότερο για το 2026 » πρώτη απάντηση είναι η συνέχιση της ακρίβειας με 28.9%, « η προσωπική οικονομική κατάσταση » με 24.9%, η κατάσταση της προσωπικής και οικογενειακής υγείας με 7.4%, η πολιτική αστάθεια με 7.1%, οι γεωστρατηγικές αναταράξεις με 5.1%, τυχόν θερμό επεισόδιο με Τουρκία με 4% κ.λ.π

Ως πρόσωπα της χρονιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον χώρο της Πολιτικής, του Πολιτισμού, της Επιστήμης , του Αθλητισμού αναδεικνύονται: Ντ. Τραμπ 13.6%, Κ. Μητσοτάκης 12.7%, Κ. Πιερρακάκης 9.7%, Αντετοκούμπο, 8.8%, Μαρία Καρυστιανού 7.3%, Μ. Τεντόγλου 7%, Β. Πούτιν 6.5%, Α. Τσίπρας 5.9%, κ.λ.π

Ως πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την διάρκεια του 2025 αναδείχτηκαν: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.3%, Η συνέχιση των πολέμων (π.χ Ουκρανία, αιματοχυσία στην Γάζα) 18.3%, Τα συλλαλητήρια στα Τέμπη 12.3%, η Συμφωνία για την ειρήνη στην Γάζα 12.2%, Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – Η.Π.Α 5% , η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup 3.9% κ.λ.π

ΟΠΕΚΕΠΕ και κινητοποιήσεις αγροτών

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών , το 8.2% θεωρεί ότι τα αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τις εθνικές οδούς, το 40.7% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα αλλά κακώς κλείνουν τους δρόμους και το 47.5% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να κινητοποιούνται όπως αυτοί επιλέγουν. Προκύπτει δηλαδή μια συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 87.5% περίπου που συμφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών και ταυτόχρονα μια εικόνα για το κλείσιμο των εθνικών οδών σύμφωνα με την οποία το 48.9% διαφωνούν με το κλείσιμο των εθνικών οδών έναντι ενός 47.5%.

Tο 73.3% δεν πιστεύει με βάση όσα έχει πράξει η Κυβέρνηση ότι είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους την διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ , έναντι ενός 23.6% που πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη. Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ το 54% πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη , ωστόσο σε όλα τα άλλα κόμματα αυτή την άποψη την υιοθετεί από το 8.3% έως το 20%.

Αντιπολίτευση, κόμματα Τσίπρα - Σαμαρά και καταλληλότητα

Το 53.1% θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 12.4%, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 10% και το ΠΑΣΟΚ με 9.4%.

Το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα Τσίπρα, το 9.7% αρκετά πιθανό, το 11.5% λίγο πιθανό και το 65.9% καθόλου.

Αντίστοιχα για ένα ενδεχόμενο κόμμα Α. Σαμαρά οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες με το 3.6% να απαντά πολύ πιθανό, το 6.9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75.7% καθόλου. Στον χώρο των ψηφοφόρων της Ν.Δ το 4.8% δηλώνει πολύ, το 6.3% αρκετά, το 10% λίγο και το 76.3% καθόλου.

Το 41.8% θα ήθελε μια Κυβέρνηση αυτοδύναμη , ενώ το 49.2 μια Κυβέρνηση συνεργασίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ αυτοδύναμης Κυβέρνησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 70, 4% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με 39.6% και του ΠΑΣΟΚ με 32.1%.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κ. Μητσοτάκης με 28.5% έναντι της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 9%, του Κ. Βελόπουλου με 7.5% , του Ν. Ανδρουλάκη κ.λ.π. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται με ποσοστό 31.9%.

Διαβάστε επίσης