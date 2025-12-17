Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ - Ποιοι οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί

Πρώτη με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες τάσεις της MRB, με τους πολίτες να δίνουν τις απαντήσεις τους για τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, καθώς το ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς και την απήχηση τον εν δυνάμει κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,6% ΠΑΣΟΚ: 10,9% Ελληνική Λύση: 9,1% Πλεύση Ελευθερίας: 7,5% ΚΚΕ: 6,7% ΣΥΡΙΖΑ: 6% Φωνή Λογικής: 3,9% ΜέΡΑ25: 2,3% Νίκη: 1,9% Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5% Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο Κόμμα: 3,9%

Αδιευκρίνιστη ψήφος («Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή»): 22,5%

Πρόθεση ψήφου. MRB

Αναγωγή στο σύνολο

Νέα Δημοκρατία: 29,2% ΠΑΣΟΚ: 14,1% Ελληνική Λύση: 11,7% Πλεύση Ελευθερίας: 9,7% ΚΚΕ: 8,6% ΣΥΡΙΖΑ: 7,7% Φωνή Λογικής: 5% ΜέΡΑ25: 3% Νίκη: 2,5% Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9% Νέα Αριστερά: 1,5%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Αναγωγή στο σύνολο MRB

Η πλειοψηφία κατά της δημιουργίας κόμματος Καρυστιανού

Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνει ένα πιθανόν κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, με το 31,8% των ερωτηθέντων να τάσσεται θετικά σε μία τέτοια κίνηση, αλλά η πλειοψηφία παραμένει αρνητική, με 53,6%.

«Χαμηλές πτήσεις» Τσίπρα

Μειωμένα είναι τα ποσοστά που θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Πριν από έξι μήνες, το 26,9% απαντούσε θετικά, σε αντίθεση με 23,2% τον Δεκέμβριο.

Στο 15% το «κόμμα Σαμαρά»

Ποσοστό 15,6% συγκεντρώνει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με το 60% των ερωτηθέντων να απαντά «σίγουρα όχι» στο ενδεχόμενο να το ψηφίσουν.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιλογή των πολιτών για καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 24,1%.

Ταυτόχρονα, στο 22,5% είναι το ποσοστό των πολιτών που υποδεικνύουν τον «Κανένα» ως καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός MRB

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών αναδείχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 30,1%, σύμφωνα με την MRB, με τον πρωθυπουργό να ακολουθεί κοντά με 28,1%.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών. MRB

Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Στην ερώτηση της MRB για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπέδειξε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό (51,7%), ενώ οι χαμηλοί μισθοί (41,5%) και η Υγεία (36,9%) ακολουθούν.

Σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας MRB

