Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ - Ποιοι οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί
Πόσο συγκεντρώνουν τα εν δυνάμει κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά
Πρώτη με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες τάσεις της MRB, με τους πολίτες να δίνουν τις απαντήσεις τους για τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, καθώς το ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς και την απήχηση τον εν δυνάμει κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά.
Πρόθεση ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 22,6%
- ΠΑΣΟΚ: 10,9%
- Ελληνική Λύση: 9,1%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
- ΚΚΕ: 6,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 6%
- Φωνή Λογικής: 3,9%
- ΜέΡΑ25: 2,3%
- Νίκη: 1,9%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
- Νέα Αριστερά: 1,2%
- Άλλο Κόμμα: 3,9%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος («Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή»): 22,5%
Αναγωγή στο σύνολο
- Νέα Δημοκρατία: 29,2%
- ΠΑΣΟΚ: 14,1%
- Ελληνική Λύση: 11,7%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%
- ΚΚΕ: 8,6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 7,7%
- Φωνή Λογικής: 5%
- ΜέΡΑ25: 3%
- Νίκη: 2,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Άλλο κόμμα: 5,1%
Η πλειοψηφία κατά της δημιουργίας κόμματος Καρυστιανού
Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνει ένα πιθανόν κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, με το 31,8% των ερωτηθέντων να τάσσεται θετικά σε μία τέτοια κίνηση, αλλά η πλειοψηφία παραμένει αρνητική, με 53,6%.
«Χαμηλές πτήσεις» Τσίπρα
Μειωμένα είναι τα ποσοστά που θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με τον Ιούνιο.
Πριν από έξι μήνες, το 26,9% απαντούσε θετικά, σε αντίθεση με 23,2% τον Δεκέμβριο.
Στο 15% το «κόμμα Σαμαρά»
Ποσοστό 15,6% συγκεντρώνει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με το 60% των ερωτηθέντων να απαντά «σίγουρα όχι» στο ενδεχόμενο να το ψηφίσουν.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιλογή των πολιτών για καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 24,1%.
Ταυτόχρονα, στο 22,5% είναι το ποσοστό των πολιτών που υποδεικνύουν τον «Κανένα» ως καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας.
Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών
Πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών αναδείχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 30,1%, σύμφωνα με την MRB, με τον πρωθυπουργό να ακολουθεί κοντά με 28,1%.
Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια
Στην ερώτηση της MRB για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπέδειξε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό (51,7%), ενώ οι χαμηλοί μισθοί (41,5%) και η Υγεία (36,9%) ακολουθούν.