Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

Η πρώτη δημοσκόπηση που διερευνά τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα, δημοσιεύτηκε χθες και περιέχει ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η δημοσκόπηση της Prorata αποτυπώνει ένα διευρυμένο πολιτικό ακροατήριο που παρακολουθεί με ενδιαφέρον την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα η «βέβαιη ψήφος» για τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει το 9%, ενώ στην ίδια μέτρηση, καταγράφηκε ένα 13% που δήλωσε ως «σχετικά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Στα θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα ευρήματα, συγκαταλέγεται επίσης το 13% που δηλώνει ότι η προοπτική της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική «με κάνει να ελπίζω». Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 31% των ερωτώμενων απάντησε ότι «σίγουρα» και «μάλλον» θα μπορούσε ένας νέος φορέας υπό τον Αλέξη Τσίπρα να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό». Περίπου ίδιο ποσοστό (29%) εκτιμά ότι μπορεί να ανατρέψει (9%) ή να μεταβάλλει σημαντικά (20%) το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.

Τα παραπάνω ποσοστά δεν είναι πλειοψηφικά στην έρευνα, αλλά ερμηνεύονται ως μια ιδιαίτερα διευρυμένη «μαγιά» πάνω στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να «χτίσει» την εκλογική του απήχηση.

Στην ίδια δημοσκόπηση, καταγράφονται επίσης τα βασικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων.

Στα πλεονεκτήματα το 16% εκτιμά ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων», κάτι που μπορεί να κωδικοποιηθεί με τη λέξη «ενσυναίσθηση», ενώ το 13% θεωρεί ότι το βασικότερο πλεονέκτημά του είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Αντιθέτως, στα μειονεκτήματα τα ποσοστά είναι γενικά αρκετά μεγαλύτερα, με την ασυνέπεια λόγων και έργων να συγκεντρώνει το 43%, ενώ η έλλειψη ειλικρίνειας συγκεντρώνει το 30% των κριτικών.

Πολύ σημαντικό επίσης είναι το στοιχείο που αποκάλυψε ο διευθυντής της Prorata Άγγελος Σεριάτος παρουσιάζοντας την έρευνα στη Ναυτεμπορική, ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διείσδυση από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στους πολίτες που επιλέγουν την αποχή. Πρόκειται για ένα ακροατήριο που ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ήδη από την ομιλία στο Παλλάς ότι θα στοχεύσει πολιτικά. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαπιστώσει τότε ότι «δυστυχώς, εκείνο που βλέπουμε, παρά τις νησίδες αντίστασης και αφύπνισης που ορθώνονται εδώ και εκεί, είναι να μεγαλώνει ένα κύμα κοινωνικής απογοήτευσης, ιδιώτευσης, αποχής» και κάλεσε τους ακροατές του «να δούμε αυτή την αλήθεια κατάματα».

«Το πρωταρχικό ζητούμενο, λοιπόν είναι να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία. Στη δύναμη της πολιτικής συμμετοχής», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να αυξήσει την πολιτική του επιρροή: όχι μόνο «μαζεύοντας» ψήφους από τα υπάρχοντα κομματικά ακροατήρια, αλλά επιχειρώντας να ενεργοποιήσει πολίτες που έχουν επιλέξει την αποχή.

Στα αρνητικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 29% δηλώνει ότι η προοπτική επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα «με θυμώνει», ενώ το 21% «με αφήνει αδιάφορο». Παράλληλα, αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι «είναι σχετικά απίθανο να το ψηφίσω» (12%), ενώ όσοι αποκλείουν το ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φτάνουν το 63%, με τις δύο απαντήσεις μαζί να φτάνουν σε σύνολο το 75%.

Στην τελική ευθεία για ανακοινώσεις

Ταυτόχρονα, φαίνεται πως τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες εντός του 2026 που έχουν αναθερμανθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έφτασαν και στη λεωφόρο Αμαλίας όπου βρίσκεται το στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα.

Ενδεχομένως λοιπόν αυτά να ήταν και που επίσπευσαν την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προαναγγείλει τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα και να μην περιμένει μέχρι την άνοιξη, όπως του εισηγούνταν κάποιοι συνεργάτες του.

Σε κάθε περίπτωση, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα αναμένει να συγκεντρώσει και άλλα δημοσκοπικά στοιχεία τα οποία θα είναι καθοριστικά για το πότε θα γίνει η επίσημη ίδρυση του κόμματος, τα πολιτικά χαρακτηριστικά που αυτό θα έχει, αλλά και τον βαθμό που θα συνεχιστεί η επιθετική του στάση απέναντι στα υπάρχοντα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι εφόσον το πρώτο μεγάλο βήμα της προαναγγελίας έγινε με τέτοια ένταση και σαφήνεια ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου στο Παλλάς, πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για και για την επίσημη ανακοίνωση/ίδρυση του νέου φορέα.

Τα πρώτα δείγματα πάντως που έφτασαν από τη δημοσκόπηση της Prorata είναι ελπιδοφόρα, καθώς υποδηλώνουν ότι υπάρχει πολιτικός χώρος στον οποίο, αν ο Αλέξης Τσίπρας κινηθεί επιτυχημένα, μπορεί να του αποφέρει ένα σημαντικό ποσοστό που θα ανατρέψει τα υπάρχοντα πολιτικά δεδομένα.