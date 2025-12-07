«Σκληρή απάντηση» από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα: «Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής»

Η πρώτη αντίδραση συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα στην έντονη συζήτηση που άνοιξε μετά την παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλλάς και την προαναγγελία του νέου πολιτικού του φορέα, είναι γεγονός, και μάλιστα κινείται σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.



Συγκεκριμένα, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επιστρατεύουν τον... Γαλιλαίο για να δώσουν τη δική τους απάντηση στα όσα έχουν ακουστεί. «Και όμως γυρίζει!» Με τη γνωστή αυτή φράση του Γαλιλαίου, «όταν το ιερατείο τον απειλούσε να τον ρίξει στην πυρά επειδή έλεγε το ορθό», σχολιάζουν στην Αμαλίας τις αντιδράσεις, αλλά και την κινητικότητα, που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η Ιθάκη και η παρέμβαση Τσίπρα στο Παλλάς.



Όπως τονίζουν «η "πέτρα" που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά «από τα κάτω».



Όπως τονίζουν «πίσω από την αντιφατική προπαγάνδα που τη μια μιλούσε για ‘reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ’, και την άλλη για ‘εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη’, κρύβεται η αμηχανία όσων επιμένουν και επενδύουν σε ένα σύστημα διαφθοράς και μια πολιτική φθοράς και κοινωνικής παράλυσης».



Σκληρή επίθεση κατά των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης



Όπως τονίζουν από την Αμαλίας, το πιο σημαντικό «δεν είναι η προβλεπόμενη εμπαθής και στην πεπατημένη της συκοφαντίας αντίδραση του Μαξίμου και των κύκλων της συντήρησης», αλλά « οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, που μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας».



Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζουν το σφυροκόπημα τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται «φυλακίσουν» σε καμιά περίπτωση τη συζήτηση που άνοιξε σε αψιμαχίες, ή αντιπαραθέσεις κορυφής. Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σ’ αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς».

