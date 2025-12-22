Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

Ολοκληρώθηκε η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Συμφωνήσαμε σήμερα να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και στην άμυνα», είπε ο Νετανιάχου και ζήτησε ξανά την επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς.

«Είμαστε τρεις χώρες υπερήφανες για την ιστορία τους. Μέσα από θυσίες καταφέραμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στη χώρα μας τους απαντούμε: Ούτε να στο σκεφτείτε. Είμαστε αποφασισμένοι. Μαζί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας στην περιοχή. Να εξασφαλίσουμε την ειρήνη μέσω της ισχύος», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τουρκία.

Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα ενεργειακά θέματα κάνοντας λόγο «ένα αξιόπιστο σχήμα της στρατηγικής συνεργασίας».

«Συζητήσαμε την άμυνα και τον τομέα της ασφάλειας όπου μπορούμε να κάνουμε πολλά ακόμη», πρόσθεσε ο Κύπριος πρόεδρος. «Η σύμπραξη Κύπρου-Ισραήλ- Ελλάδας είναι στρατηγικής σημασίας» επανέλαβε.

«Να εκφράσω την αποτροπή μας στις τρομοκρατικές ενέργειες στο Σίδνεϊ. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές. Έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική φάση με σοβαρούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Το σχήμα της τριμερής έχει μεγάλη στρατηγικηή βαρύτητα. Αυτή η συμμαχία μεταξύ τριών παράκτιων περιοχών δε νμπορρεί παρά να προάγουν την ευημερία των λαών μαςι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μετά την προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τραμπ μια νέα ευκαιρία αναδύεται», είπε για τη Γάζα και ζήτησε να «αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας». Δήλωσε έτοιμος η Ελλάδα να συνεισφέρει στην επόμενη μέρα. Αναφέρθηκε στο Λίβανο και στη Συρία και ζήτησε προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών της περιοχής.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το LNG, κάτι που μπορεί να είναι επωφελές και για Κύπρο και για Ισραήλ και σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να συνεργαστούμε», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε άλλο σημείο.

«Θα γίνουν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των χωρών μας», πρόσθεσε ενώ μίλησε και για συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Η συνεργασία έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα αποδώσει ακόμη περισσότερα. Προσβλέπουμε στην συνέχιση και την ενίσχυση της συνεργασίας μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

