Συναντήθηκαν Μητσοτάκης - Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ σήμερα.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ' ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, όπως ανέφερε η Jerusalem Post.

Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We'll continue strengthening Israel-Greece relations!

???? pic.twitter.com/HIGixIJNeJ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 22, 2025

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today in Jerusalem, with Greek Prime Minister @kmitsotakis.



The meeting took place as part of the Israel-Greece-Cyprus trilateral diplomatic summit, hosted by Prime Minister Netanyahu at the David Citadel Hotel in Jerusalem. pic.twitter.com/9v7CktWxg3 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 22, 2025

Ο ?? Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνοδεύει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στη Ραμάλα. pic.twitter.com/d38sxZe3Km — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 22, 2025

