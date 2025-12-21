Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ ο Μητσοτάκης - Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

Η τριμερής θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για την σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή

Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ ο Μητσοτάκης - Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Ραμάλα, όπου στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 17:45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο. Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για την σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη αναμένεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία, την καινοτομία, σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Σημειώνεται ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και είχε συναντήσει τον κ. Netanyahu, καθώς και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Isaac Herzog, τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Ισραήλ λίγες μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία.

Στη Ραμάλλα, ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει την πάγια θέση της χώρας μας για το Παλαιστινιακό, υπέρ της λύσης δύο κρατών. Η Ελλάδα, έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

