Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε - Αμπάς: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη στήριξη

Τα συλλυπητήριά του στον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους αμάχους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο.

Είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που βρίσκομαι στη Ραμάλα, μετά την εφαρμογή του σχεδίου εκεχειρίας, είπε ακόμη ο πρωθυπουργός. Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται στη συνέχεια και συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πριν από την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του στον διάλογο με στόχο την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για τον τερματισμό του ανθρώπινου πόνου και σημείωσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο».

«Είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που έρχομαι στη Ραμάλα μετά το σχέδιο εκεχειρίας και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε έναν μακροχρόνιο πολιτικό ορίζοντα στο πλαίσιο των δύο κρατών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εμείς αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

