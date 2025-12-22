Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή: Τριμερής στην Ιερουσαλήμ και συνάντηση με Αμπάς στη Ραμάλα

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ η 10η Τριμερής Σύνοδος Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας – Ισραήλ.

Η Σύνοδος είναι προγραμματισμένη για τις 17:45, με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ θα προηγηθεί, στις 14:30, κατ’ ιδίαν συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου αναμένεται να εστιάσουν στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε καίριους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια, η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι θα τεθεί και η ενίσχυση του σχήματος «3+1», με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα αναδεικνύεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για το σύνολο της Ανατολικής Ευρώπης, μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που έχει υπογράψει με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία. Μετά το τέλος της Τριμερούς, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.

Σημειώνεται ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Συνάντηση με Αμπάς

Νωρίτερα, στις 12:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί διακριτό σκέλος του προγράμματος, με την Αθήνα να επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της υπέρ ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα στο Παλαιστινιακό, στη βάση της λύσης δύο κρατών.

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην «επόμενη μέρα» του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και με την εξέταση συμμετοχής της σε Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού