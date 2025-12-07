Διαχωρίζει τη στάση του από Τσίπρα ο Φάμελλος, αλλά επιμένει στη στρατηγική της συνεργασίας

Η αναστάτωση εντός του ΣΥΡΙΖΑ που προκλήθηκε από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς φαίνεται να παραμένει, ενώ όλα δείχνουν ότι με κάθε παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, οι εσωκομματικές ισορροπίες θα γίνονται όλο και δυσκολότερο να εξασφαλιστούν.



Οι παρεμβάσεις του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου, αποτυπώνουν άλλωστε την περίπλοκη κατάσταση που διαμορφώνεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναγκάζεται να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες στάσεις, αλλά και να συνεχίσει να συγκρατεί τις φυγόκεντρες τάσεις στελεχών προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες φαίνεται πως ενισχύονται μετά την προαναγγελία του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος βρίσκεται στη δύσκολη θέση δηλαδή, να πρέπει να συγκρατήσει βουλευτές στελέχη και μέλη που λοξοκοιτάνε προς τον Τσίπρα και αυτό το επιτυγχάνει μέσα από τη θέση ότι οι πορείες και οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα είναι κοινοί και συνεπώς μελλοντικά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να συνεργαστεί ενιαία με τον Αλέξη Τσίπρα και με άλλες δυνάμεις, χωρίς να χάσει την αυτοτέλειά του. Αυτό βέβαια αποτελεί περισσότερο έναν ευσεβή πόθο της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα δεχόταν τον «όλο» ΣΥΡΙΖΑ ως σύμμαχό του.



Μάλιστα, μετά το Παλλάς, αυτή η προοπτική φαίνεται ολοένα και δυσκολότερη, αφού ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, μέρος του προβλήματος και μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό. Η στάση του πρώην πρωθυπουργού έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στελέχη να δηλώνουν εξοργισμένα τόσο με τον συμβολισμό του «εξώστη», αλλά κυρίως με την κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στα υπάρχοντα κόμματα, καθώς εκτιμούν ότι προσέβαλε όσους έδωσαν μάχη τον τελευταίο χρόνο ώστε να διασωθεί η τιμή και η υπόληψη του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το... «τσουνάμι» Κασσελάκη. Από την άλλη πλευρά όμως, πληθαίνουν τα ρεπορτάζ με πληροφορίες περί βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτονται έντονα την έξοδο από την Κουμουνδούρου ώστε να είναι οι πρώτοι που θα μπουν στην ουρά για την είσοδο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελλος, χωρίς να απομακρύνεται από τη γραμμή των συνεργασιών με όλη την κεντροαριστερά (συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα) και του ενιαίου ψηφοδελτίου, φροντίζει με ολοένα και πιο σαφή λόγο να διαχωρίζει τη θέση του από τον Αλέξη Τσίπρα ως προς την κριτική του και να ξεκαθαρίζει ότι οι επικρίσεις του κατά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άδικες.





Φάμελλος: Άδικος ο χαρακτηρισμός του Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ





Μιλώντας χθες στον τ/σ Open, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «είναι άδικος ο χαρακτηρισμός να ισοπεδώνουμε όλα τα κόμματα. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπα επίσης, επί του βιβλίου, ότι δεν είναι ανάγκη σε έναν απολογισμό να συμφωνούμε σε όλα».

Αναφορικά με το γιατί πήγε στην παρουσίαση εφόσον γνώριζε τη χωροταξική ρύθμιση που είχαν κάνει οι διοργανωτές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ότι «εγώ πρώτα απ’ όλα δεν έχω κανένα ταμπού με την πρώτη θέση και δεν είχα ποτέ. Δεν με ακουμπάει και κανένα σχόλιο περί γραφειοκρατίας. Στην Αριστερά και στην προοδευτική παράταξη πιστεύουμε ότι συμμετέχουμε όλοι από το ίδιο μετερίζι και ο καθένας προσφέρει όσο περισσότερο μπορεί. Ο λόγος για τον οποίο πήγα στην εκδήλωση δεν ήταν για να κάτσω εγώ στην πρώτη θέση ή στο θεωρείο». Κάλεσε δε τους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο Τσίπρα αναφορικά με το αν ήθελαν να περάσουν πολιτικό μήνυμα μέσα από το που κάθισαν οι πολιτικοί αρχηγοί. «Αν υπήρχε σχέδιο πολιτικού συμβολισμού για την ταξιθεσία, θα ήταν αρνητικό. Γι’ αυτό πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο. Εγώ δεν πήγα για να κάτσω στην πρώτη θέση. Εγώ πήγα γιατί ο διάλογος, ο οποίος θα αναπτυχθεί από εδώ και μπρος, πρέπει να δώσει απαντήσεις για την επόμενη μέρα της χώρας και της προοδευτικής παράταξης», τόνισε.



Παράλληλα επέμεινε ότι «παρότι υπήρξε άδικη κριτική [για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ], παραμένει για μας το πρωτεύον ζήτημα. Θα υπάρχει μία ενιαία ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη; Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Σημασία έχει το τι κάνουμε. Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και αρνήσεις. Και περα από το διάλογο χρειάζεται συζήτηση για ενιαίο προοδευτικό σχήμα».

