Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της πενθήμερης συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια.

«Καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε ο υπουργός οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

Το «Μένουμε Ευρώπη» έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον, «Γινόμαστε Ελλάδα». Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία 6ετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού».

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε «Ένα ποτήρι η κυβέρνηση το βλέπει μισογεμάτο και η αντιπολίτευση μισοάδειο».

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Στην πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Διαβάστε επίσης