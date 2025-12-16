Πιερρακάκης: «Το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη θα πετύχει η χώρα το 2026, όχι αν θα αντέξει»

Όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Δημήτρης Δρίζος

Πιερρακάκης: «Το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη θα πετύχει η χώρα το 2026, όχι αν θα αντέξει»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο βήμα της Βουλής ανέβηκε ο υπουργός Οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

«Η Ελλάδα απέκτησε φερεγγυότητα. Πέτυχε την αλλαγή της κοινωνικής συνοχής. Δεν έγιναν όλα τέλεια, αλλά αρκετά για να αλλάξει το ερώτημα, όχι αν η χώρα αντέχει, αλλά τι ανάπτυξη θα πετύχει», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Οικονομικών.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει το παρελθόν μιας οικονομίας που ασθμαίνει. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Οι επενδύσεις ολοένα αυξάνονται, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα γίνεται ξανά χώρα παραγωγής και όχι κατανάλωσης. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008», πρόσθεσε ο κύριος Πιερρακάκης.

«Η ελληνική οικονομία παράγει διαρκώς πλεονάσματα. Ένα μέρος εξ αυτών πηγαίνει απευθείας στην κοινωνία. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φτάνει σε ιστορικά μεγέθη. Οι αγρότες αξίζουν τον σεβασμό μας ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα και θα βρούμε τη λύση στα όρια του κράτους», ανέφερε σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών.

«Με τον νέο προϋπολογισμό προσπαθήσαμε να φέρουμε στα νοικοκυριά όσο μεγαλύτερη μείωση γίνεται, όπως και για τους συνταξιούχους. Το βοήθημα των 250 θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στους συνταξιούχους. Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα έχουν μεγαλύτερες αποδοχές καθώς αλλάζει η παρακράτηση εισφορών», συνέχισε ο κύριος Πιερρακάκης.

Η ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, υπογράμμισε, αποτελεί θεμέλιο για την ευημερία και τη κοινωνική συνοχή της χώρας. Ο υπουργός τόνισε ότι ο πρωθυπουργός και ο ίδιος έχουν δεσμευτεί να μην μεταφέρουν τα βάρη στις επόμενες γενιές.

Όσον αφορά στο ιδιωτικό χρέος, αυτό έχει μειωθεί από το 70% στο 58% του ΑΕΠ, ενώ πλέον τα εξυπηρετούμενα δάνεια υπερβαίνουν κατά πολύ τα μη εξυπηρετούμενα. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε επίσης το κύμα επενδύσεων και εξαγορών, αναφέροντας συγκεκριμένα την εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext.

Τέλος, ανέδειξε τη σημασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών, ικανών να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για αγρότες: Επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στην αντλία, πρωτοβουλίες ΔΕΗ για φθηνότερο ρεύμα

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

19:00LIFESTYLE

Μισέλ Ομπάμα: Θα συναντούσε τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ την ημέρα της δολοφονίας τους - Συγκλονίζει η εξομολόγηση της πρώην «Πρώτης Κυρίας»

18:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το τελευταίο κομμάτι του παζλ της διπλής δολοφονίας - Πώς η ΕΛΑΣ «έδεσε» την υπόθεση της διπλής δολοφονίας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού και μία ακόμη κατηγορουμένη

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Jet Oil: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Είμαστε όμηροι των funds - Η Ελλάδα δεν πωλείται»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Νέα στρατηγική για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα - Θα πωλούνται και μετά το 2035

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη θα πετύχει η χώρα το 2026, όχι αν θα αντέξει»

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων εντοπίστηκαν στις Άλπεις - Κοντά σε χώρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων - Φωτογραφίες

18:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Λαϊκό Λαχείο στον ρυθμό των Χριστουγέννων: Μοιράζει μέχρι και 1.000.000 ευρώ στην ειδική κλήρωση της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Οι ηλιακές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές

18:22LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Θυμάται συγκλονισμένη την τελευταία νύχτα του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ - «Ήταν τόσο χαρούμενοι»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας η ανεργία - «Σκαρφάλωσε» στο 4,6% τον Νοέμβριο

18:14WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν μια γιγαντιαία δομή κάτω από τις Βερμούδες «μοναδική στη Γη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Εκτός νυμφώνος» η Τουρκία - Οι ΗΠΑ δεν κάλεσαν τον Ερντογάν στη συνδιάσκεψη για την επόμενη μέρα στο Κατάρ

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Πλησιάζει σε Γερεμέγεφ

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στο Μεξικό: 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Από περιτονίτιδα ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ που κατέληξε στο νοσοκομείο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχύουν τον Μπενίτεθ με 4+1 μεγάλες μεταγραφές Κορόνα και Κοτσόλης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Γυναίκα μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Στο όχημα επέβαινε και παιδί 2 ετών - Βίντεο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ