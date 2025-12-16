Πιερρακάκης: «Το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη θα πετύχει η χώρα το 2026, όχι αν θα αντέξει»

Στο βήμα της Βουλής ανέβηκε ο υπουργός Οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

«Η Ελλάδα απέκτησε φερεγγυότητα. Πέτυχε την αλλαγή της κοινωνικής συνοχής. Δεν έγιναν όλα τέλεια, αλλά αρκετά για να αλλάξει το ερώτημα, όχι αν η χώρα αντέχει, αλλά τι ανάπτυξη θα πετύχει», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Οικονομικών.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει το παρελθόν μιας οικονομίας που ασθμαίνει. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Οι επενδύσεις ολοένα αυξάνονται, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα γίνεται ξανά χώρα παραγωγής και όχι κατανάλωσης. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008», πρόσθεσε ο κύριος Πιερρακάκης.

«Η ελληνική οικονομία παράγει διαρκώς πλεονάσματα. Ένα μέρος εξ αυτών πηγαίνει απευθείας στην κοινωνία. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φτάνει σε ιστορικά μεγέθη. Οι αγρότες αξίζουν τον σεβασμό μας ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα και θα βρούμε τη λύση στα όρια του κράτους», ανέφερε σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών.

«Με τον νέο προϋπολογισμό προσπαθήσαμε να φέρουμε στα νοικοκυριά όσο μεγαλύτερη μείωση γίνεται, όπως και για τους συνταξιούχους. Το βοήθημα των 250 θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στους συνταξιούχους. Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα έχουν μεγαλύτερες αποδοχές καθώς αλλάζει η παρακράτηση εισφορών», συνέχισε ο κύριος Πιερρακάκης.

Η ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, υπογράμμισε, αποτελεί θεμέλιο για την ευημερία και τη κοινωνική συνοχή της χώρας. Ο υπουργός τόνισε ότι ο πρωθυπουργός και ο ίδιος έχουν δεσμευτεί να μην μεταφέρουν τα βάρη στις επόμενες γενιές.

Όσον αφορά στο ιδιωτικό χρέος, αυτό έχει μειωθεί από το 70% στο 58% του ΑΕΠ, ενώ πλέον τα εξυπηρετούμενα δάνεια υπερβαίνουν κατά πολύ τα μη εξυπηρετούμενα. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε επίσης το κύμα επενδύσεων και εξαγορών, αναφέροντας συγκεκριμένα την εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext.

Τέλος, ανέδειξε τη σημασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών, ικανών να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο.

