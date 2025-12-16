Ανδρουλάκης: «Είμαστε όμηροι των funds - Η Ελλάδα δεν πωλείται»

Με μια ομιλία εφ' όλης της ύλης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με ένταση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη βάση σε θέματα οικονομίας και ακρίβειας, τονίζοντας ότι «οι πολίτες βιώνουν νέες ανισότητες. Η μέση οικογένεια επιλέγει τι θα αγοράσει και τι δε θα βάλει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Επιλέγει ποια υποχρέωση θα μείνει πίσω για να ικανοποιήσει άλλες ανάγκες».

«Ποια σταθερότητα υποστηρίζει η ΝΔ; Αυτή η σταθερότητα κρύβει την αστάθεια, το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων σας επιλογών που θα ανοίξουν τον δρόμο για νέα αδιέξοδα. Οι προβλέψεις σας για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι η σύγκλιση με την ΕΕ και η ευημερία μπαίνουν στον πάγο», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «αυτό σημαίνει μια χώρα που μένει πίσω, που δεν αλλάζει. Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία και τη διαφθορά».

«Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα θα μείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Θα υποχωρήσει περισσότερο η ίδια η δημοκρατία, θα αποδυναμωθούν οι θεσμοί», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι «μετατρέψατε τη Βουλή σε ένα πλυντήριο για τους υπουργούς σας. Εσείς που κάποτε λέγατε ότι το παν είναι να μένουμε Ευρώπη, μας κάνατε να νιώθουμε ότι μένουμε Ουγγαρία με τις σκοτεινές πρακτικές. Όλα αυτά αποτελούν έκφραση μιας καθεστωτικής νοοτροπίας».

Όπως είπε, «η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. Χρειάζεται νέα αρχή. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής ώστε να ανοίξει ο κύκλος της προόδου. Αλλιώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες ανισότητες, νέα αδιέξοδα».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ότι «είχατε την τύχη να διαχειριστείτε πρωτοφανείς πόρους που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε. Το ταμείο Ανάκαμψης το διαχειριστήκατε καταστροφικά. Σε τρία χρόνια αξιοποιήσατε μόλις το 50% των χρημάτων και τώρα λέτε ότι θα διαθέσετε το υπόλοιπο μέσα σε 9 μήνες».

Μάλιστα έκανε λόγο για αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι η χώρα έχει καταστεί όμηρος των funds. «Επί των ημερών σας γίνεται αναδιανομή του πλούτου. Το μερίδιο κερδών ως ποσοστό στο ΑΕΠ είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ. Οι μισθοί όμως είναι οι δεύτεροι χαμηλότεροι στην ΕΕ. 7,5 δισεκ. έφυγαν το 2009, 16 δισεκ. το 2024. Αυτός είναι ο αφελληνισμός της οικονομίας. Είμαστε όμηροι στα funds και τα εγχώρια ολιγοπώλια. Τα κέρδη βγαίνουν στο εξωτερικό και όσα επιστρέφουν, επιστρέφουν για να αγοράζουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα δεν πωλείται. Η Ελλάδα ανήκει στον ελληνικό λαό και στα παιδιά του», είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος σε σχετικές εκθέσεις, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι «η Ελλάδα θα χρειαστεί 2 δεκαετίες, έως το 2046, για να προσεγγίσει το ΑΕΠ που είχαμε το 2007. Και χειροκροτάτε; Αυτό είναι το μέλλον του ελληνικού λαού;

Παράλληλα, έδωσε μεγάλη έμφαση στο δημογραφικό, λέγοντας ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα, συνδέοντάς το μάλιστα με το ζήτημα της στέγασης, για το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη έχει επίσης καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση.

Αναφερόμενος στο φορολογικό έκανε λόγο για φορολογική πολιτική με άδικο πυρήνα, εξηγώντας ότι «ενώ κατεβάζετε την φορολογία, χρησιμοποιείτε τον πληθωρισμό για να εισπράττετε έσοδα». Όπως εξήγησε, λόγω του πληθωρισμού, οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση θα εξανεμισθεί σε τρία χρόνια».

Σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «τροχονόμο των καρτέλ» και υπενθύμισε ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τον σχηματισμό μιας Εθνικής Αρχής Καταναλωτή που θα λειτουργεί ως ναυαρχίδα για την προστασία των καταναλωτών.

Οι 5 προτάσεις για το αγροτικό

Μιλώντας για το αγροτικό ζήτημα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η δική της πολιτική ωθεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στα μπλόκα. «Εσείς ευθύνεστε και ερημώνουν τα χωριά μας. Αν δεν τους στηρίξουμε είναι στο χείλος της καταστροφής. Διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε 5 προτάσεις που όπως είπε, αν υιοθετηθούν από την κυβέρνηση, οι αγρότες θα εγκαταλείψουν τα μπλόκα και θα «κάνουν γιορτές σπίτι τους».

Οι πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη:

- Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα και σπόρους

- Φθηνό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος

- Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων

- Διαφάνεια σε κάθε στάδιο επιδοτήσεων και ελέγχων

- Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα δάνεια

Παράλληλα, αναφερόμενος στην κρίση των θεσμών και ειδικά της δικαιοσύνης, τόνισε ότι «απέναντι στη δυσωδία απαντάμε με ηθική πολιτική. Θεωρώ αδιανόητα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι προσβλητικά. Το καθεστώς ατιμωρησίας πρέπει να τελειώσει. Δεσμεύομαι για αλλαγή του άρθρου 86 και του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Να αγωνιστούμε για πολιτική αλλαγή

Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε «Να αγωνιστούμε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή».

«Είναι μια κυβέρνηση συνδεδεμένη με τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Πρέπει να αλλάξει και είναι στα χέρια μας να αλλάξει και να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από μεσσίες και από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην ολιγαρχία. Το δίλημμα είναι ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε ή παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας για πραγματική ευημερία», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε: «Καλώ κάθε πολίτη ό,τι κι αν ψήφισε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή, για μια Ελλάδα αξιοπρέπειας».

