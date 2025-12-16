Ανδρουλάκης: «Είμαστε όμηροι των funds - Η Ελλάδα δεν πωλείται»

«Το 2046 θα μπορέσει η Ελλάδα να προσεγγίσει το ΑΕΠ που είχαμε το 2007», εκτίμησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: «Είμαστε όμηροι των funds - Η Ελλάδα δεν πωλείται»

O Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πέμπτη ημέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026", Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια ομιλία εφ' όλης της ύλης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με ένταση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη βάση σε θέματα οικονομίας και ακρίβειας, τονίζοντας ότι «οι πολίτες βιώνουν νέες ανισότητες. Η μέση οικογένεια επιλέγει τι θα αγοράσει και τι δε θα βάλει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Επιλέγει ποια υποχρέωση θα μείνει πίσω για να ικανοποιήσει άλλες ανάγκες».

«Ποια σταθερότητα υποστηρίζει η ΝΔ; Αυτή η σταθερότητα κρύβει την αστάθεια, το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων σας επιλογών που θα ανοίξουν τον δρόμο για νέα αδιέξοδα. Οι προβλέψεις σας για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι η σύγκλιση με την ΕΕ και η ευημερία μπαίνουν στον πάγο», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «αυτό σημαίνει μια χώρα που μένει πίσω, που δεν αλλάζει. Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία και τη διαφθορά».

«Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα θα μείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Θα υποχωρήσει περισσότερο η ίδια η δημοκρατία, θα αποδυναμωθούν οι θεσμοί», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι «μετατρέψατε τη Βουλή σε ένα πλυντήριο για τους υπουργούς σας. Εσείς που κάποτε λέγατε ότι το παν είναι να μένουμε Ευρώπη, μας κάνατε να νιώθουμε ότι μένουμε Ουγγαρία με τις σκοτεινές πρακτικές. Όλα αυτά αποτελούν έκφραση μιας καθεστωτικής νοοτροπίας».

Όπως είπε, «η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. Χρειάζεται νέα αρχή. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής ώστε να ανοίξει ο κύκλος της προόδου. Αλλιώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες ανισότητες, νέα αδιέξοδα».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ότι «είχατε την τύχη να διαχειριστείτε πρωτοφανείς πόρους που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε. Το ταμείο Ανάκαμψης το διαχειριστήκατε καταστροφικά. Σε τρία χρόνια αξιοποιήσατε μόλις το 50% των χρημάτων και τώρα λέτε ότι θα διαθέσετε το υπόλοιπο μέσα σε 9 μήνες».

Μάλιστα έκανε λόγο για αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι η χώρα έχει καταστεί όμηρος των funds. «Επί των ημερών σας γίνεται αναδιανομή του πλούτου. Το μερίδιο κερδών ως ποσοστό στο ΑΕΠ είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ. Οι μισθοί όμως είναι οι δεύτεροι χαμηλότεροι στην ΕΕ. 7,5 δισεκ. έφυγαν το 2009, 16 δισεκ. το 2024. Αυτός είναι ο αφελληνισμός της οικονομίας. Είμαστε όμηροι στα funds και τα εγχώρια ολιγοπώλια. Τα κέρδη βγαίνουν στο εξωτερικό και όσα επιστρέφουν, επιστρέφουν για να αγοράζουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα δεν πωλείται. Η Ελλάδα ανήκει στον ελληνικό λαό και στα παιδιά του», είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος σε σχετικές εκθέσεις, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι «η Ελλάδα θα χρειαστεί 2 δεκαετίες, έως το 2046, για να προσεγγίσει το ΑΕΠ που είχαμε το 2007. Και χειροκροτάτε; Αυτό είναι το μέλλον του ελληνικού λαού;

Παράλληλα, έδωσε μεγάλη έμφαση στο δημογραφικό, λέγοντας ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα, συνδέοντάς το μάλιστα με το ζήτημα της στέγασης, για το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη έχει επίσης καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση.

Αναφερόμενος στο φορολογικό έκανε λόγο για φορολογική πολιτική με άδικο πυρήνα, εξηγώντας ότι «ενώ κατεβάζετε την φορολογία, χρησιμοποιείτε τον πληθωρισμό για να εισπράττετε έσοδα». Όπως εξήγησε, λόγω του πληθωρισμού, οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση θα εξανεμισθεί σε τρία χρόνια».

Σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «τροχονόμο των καρτέλ» και υπενθύμισε ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τον σχηματισμό μιας Εθνικής Αρχής Καταναλωτή που θα λειτουργεί ως ναυαρχίδα για την προστασία των καταναλωτών.

Οι 5 προτάσεις για το αγροτικό

Μιλώντας για το αγροτικό ζήτημα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η δική της πολιτική ωθεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στα μπλόκα. «Εσείς ευθύνεστε και ερημώνουν τα χωριά μας. Αν δεν τους στηρίξουμε είναι στο χείλος της καταστροφής. Διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε 5 προτάσεις που όπως είπε, αν υιοθετηθούν από την κυβέρνηση, οι αγρότες θα εγκαταλείψουν τα μπλόκα και θα «κάνουν γιορτές σπίτι τους».

Οι πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη:

  • - Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα και σπόρους
  • - Φθηνό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος
  • - Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων
  • - Διαφάνεια σε κάθε στάδιο επιδοτήσεων και ελέγχων
  • - Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα δάνεια

Παράλληλα, αναφερόμενος στην κρίση των θεσμών και ειδικά της δικαιοσύνης, τόνισε ότι «απέναντι στη δυσωδία απαντάμε με ηθική πολιτική. Θεωρώ αδιανόητα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι προσβλητικά. Το καθεστώς ατιμωρησίας πρέπει να τελειώσει. Δεσμεύομαι για αλλαγή του άρθρου 86 και του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Να αγωνιστούμε για πολιτική αλλαγή

Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε «Να αγωνιστούμε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή».

«Είναι μια κυβέρνηση συνδεδεμένη με τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Πρέπει να αλλάξει και είναι στα χέρια μας να αλλάξει και να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από μεσσίες και από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην ολιγαρχία. Το δίλημμα είναι ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε ή παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας για πραγματική ευημερία», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε: «Καλώ κάθε πολίτη ό,τι κι αν ψήφισε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή, για μια Ελλάδα αξιοπρέπειας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για αγρότες: Επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στην αντλία, πρωτοβουλίες ΔΕΗ για φθηνότερο ρεύμα

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

19:00LIFESTYLE

Μισέλ Ομπάμα: Θα συναντούσε τον Ρομπ και την Μισέλ Ράινερ την ημέρα της δολοφονίας τους - Συγκλονίζει η εξομολόγηση της πρώην «Πρώτης Κυρίας»

18:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το τελευταίο κομμάτι του παζλ της διπλής δολοφονίας - Πώς η ΕΛΑΣ «έδεσε» την υπόθεση της διπλής δολοφονίας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού και μία ακόμη κατηγορουμένη

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Jet Oil: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Είμαστε όμηροι των funds - Η Ελλάδα δεν πωλείται»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Νέα στρατηγική για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα - Θα πωλούνται και μετά το 2035

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Το ερώτημα είναι τι ανάπτυξη θα πετύχει η χώρα το 2026, όχι αν θα αντέξει»

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων εντοπίστηκαν στις Άλπεις - Κοντά σε χώρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων - Φωτογραφίες

18:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Λαϊκό Λαχείο στον ρυθμό των Χριστουγέννων: Μοιράζει μέχρι και 1.000.000 ευρώ στην ειδική κλήρωση της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Οι ηλιακές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές

18:22LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Θυμάται συγκλονισμένη την τελευταία νύχτα του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ - «Ήταν τόσο χαρούμενοι»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας η ανεργία - «Σκαρφάλωσε» στο 4,6% τον Νοέμβριο

18:14WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν μια γιγαντιαία δομή κάτω από τις Βερμούδες «μοναδική στη Γη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Εκτός νυμφώνος» η Τουρκία - Οι ΗΠΑ δεν κάλεσαν τον Ερντογάν στη συνδιάσκεψη για την επόμενη μέρα στο Κατάρ

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Πλησιάζει σε Γερεμέγεφ

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στο Μεξικό: 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μία θέση πάρκινγκ - Βίντεο ντοκουμέντο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή για τον προϋπολογισμό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Από περιτονίτιδα ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ που κατέληξε στο νοσοκομείο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχύουν τον Μπενίτεθ με 4+1 μεγάλες μεταγραφές Κορόνα και Κοτσόλης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Γυναίκα μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Στο όχημα επέβαινε και παιδί 2 ετών - Βίντεο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ