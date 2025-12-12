ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι συλλήψεις στην Κρήτη: Από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή στον κουμπάρο Ανδρουλάκη

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, Μύρων Χιλετζάκης, ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η γυναίκα του (δικηγόρος στο επάγγελμα), φέρονται να βρίσκονται ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες κατά τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η φωτογραφία που κατέθεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο στο γάμο του ζευγαριού που έχει συλληφθεί για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέο κύκλο αναταράξεων στο πολιτικό σκηνικό ανοίγουν οι αποκαλύψεις των προσώπων που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είχε έναν εκρηκτικό διάλογο με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι ο Γιώργος Λαμπράκης, είναι σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε και ο Μύρων Χιλετζάκης, γνωστός «γαλάζιος» συνδικαλιστής.

Και τα δύο πρόσωπα που κατονομάστηκαν από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Μιλένα Αποστολάκη, στην προσπάθεια που κατέβαλαν να αποδώσουν ελεγχόμενα πρόσωπα για λήψη παρανόμων επιδοτήσεων στο αντίπαλο κόμμα, φαίνεται ότι είχαν μία… ιδιαίτερη σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια και «βιτρίνα» τον Οργανισμό Πληρωμών των Κοινοτικών Ενισχύσεων.

Όταν ο Χιλετζάκης βρήκε… τυχαία 200 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό του

Το 2016, ο Μύρων Χιλετζάκης, ο αγροτοσυνδικαλιστής ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος αρχηγος εγκληματικής οργάνωσης για απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε γίνει viral καθώς είχε βρει στο λογαριασμό του το κολοσσιαίο ποσό των 200 εκατ. ευρώ!

frapes-xiletzakis-avgenakis-opekepe.jpg

Ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, με «Φραπέ» και Μύρωνα Χιλετζάκη.

Ο Μύρων Χιλετζάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και των Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον κεντρικό συντονιστή της εγκληματικής ομάδας που κατασπαταλούσε χρήματα του Οργανισμού.

Όπως ο ίδιος είχε ισχυριστεί παλαιότερα, πηγαίνοντας στην τράπεζα ρώτησα αν είχε κατατεθεί στον λογαριασμό του το ποσό των 180 ευρώ, το οποίο περίμενε από την επιδότηση για τους νέους αγρότες κάτω των 40 ετών και ενημερώθηκε ότι στον προσωπικό λογαριασμό του δεν είχαν κατατεθεί 180 αλλά… 2 εκατ. ευρώ. Η προσπάθεια επαλήθευσης του ποσού, το ανέβασε στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ, όταν πέρασε η πρώτη αναστάτωση και μετρήθηκαν όλα τα μηδενικά, αποκαλύφθηκε ότι ο λογαριασμός «μετρούσε» πλέον πάνω από 201.573.000 ευρώ!

Η «κουμπαριά» Ανδρουλάκη – Λαμπράκη που σήκωσε «θύελλα» στην Εξεταστική

Σύμφωνα με τον Μακάριο Λαζαρίδη, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, τον οποίο πάντρεψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από μερικά χρόνια.

«Η κυρία Αποστολάκη μάς είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (12/12) και συνεχίζεται, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ 42 κατηγορουμένων, υπέβαλαν ακόμη κι εφέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας ακόμη και χωράφια που ανήκαν σε ιδιοκτήτες που έχουν αποβιώσει...

