ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης και €58.000 ζητά η Τυχεροπούλου με αγωγή

Μία νέα διάσταση παίρνει η σύγκρουση ανάμεσα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η υπόθεση εξετάζεται πλέον από το Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, η οποία έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διεκδικεί δικαστικά την αποκατάσταση της επαγγελματικής της θέσης και αποζημίωση για όσα, όπως υποστηρίζει, υπέστη μετά την καθαίρεσή της.

Με την αγωγή της, η κ. Τυχεροπούλου ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης αντίστοιχη με εκείνη που κατείχε πριν την απομάκρυνσή της, καθώς και 8.000 ευρώ για τη μισθολογική διαφορά που, όπως ισχυρίζεται, προέκυψε από την υποβάθμισή της. Παράλληλα, διεκδικεί 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, επισημαίνοντας ότι σήμερα έχει τοποθετηθεί στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, θέση που θεωρεί υποτιμητική σε σχέση με τα προσόντα και την εμπειρία της.

Οι δικηγόροι της ανέφεραν ενώπιον της έδρας ότι η ενάγουσα υπέστη «βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της», η οποία συνοδεύτηκε από μείωση αποδοχών και συστηματική απαξίωση. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί λάσπη» από πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και από κύκλους εντός και εκτός του Οργανισμού, σε μια οργανωμένη προσπάθεια απομάκρυνσής της από θέσεις κλειδιά. Ο δικηγόρος Αντώνης Βαγιάνος επικαλέστηκε συνομιλίες στελεχών και δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως είπε, συνθέτουν μια εικόνα στοχοποίησης.

Στο πλευρό της ενάγουσας κατέθεσε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «εκδικητική απομάκρυνση». Υποστήριξε ότι η κ. Τυχεροπούλου στοχοποιήθηκε επειδή απέστειλε δεκάδες υποθέσεις παράνομων ενισχύσεων στις εισαγγελικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας ότι η αιτιολογία περί «υπηρεσιακής ανεπάρκειας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά την κατάθεσή του, περιέγραψε κλίμα εκφοβισμού εντός του Οργανισμού, που —όπως είπε— δεν περιορίστηκε μόνο στην ίδια.

Αντίθετα, από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος, ο οποίος διαδέχθηκε την κ. Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας απέδωσε σοβαρά λάθη στην πρώην διευθύντρια, κάνοντας λόγο για πληρωμές εκατομμυρίων προς ακατάλληλα ΑΦΜ χωρίς επαρκείς ελέγχους, γεγονός που —κατά τα λεγόμενά του— οδήγησε τον Οργανισμό σε καθεστώς επιτήρησης. Υποστήριξε μάλιστα ότι η ίδια παρέκαμπτε ελεγκτές, ενέκρινε πληρωμές άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες και κρατούσε ελέγχους «στην άκρη» για μήνες λόγω διαφωνιών με τα στελέχη.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συζητηθεί και ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου κατά του Οργανισμού.

