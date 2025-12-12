ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης και €58.000 ζητά η Τυχεροπούλου με αγωγή

Η αντιδικία Τυχεροπούλου–ΟΠΕΚΕΠΕ στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Άγγελος Βουράκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης και €58.000 ζητά η Τυχεροπούλου με αγωγή
Η Παρασκευή Τυχεροπούλου
Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία νέα διάσταση παίρνει η σύγκρουση ανάμεσα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η υπόθεση εξετάζεται πλέον από το Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, η οποία έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διεκδικεί δικαστικά την αποκατάσταση της επαγγελματικής της θέσης και αποζημίωση για όσα, όπως υποστηρίζει, υπέστη μετά την καθαίρεσή της.

Με την αγωγή της, η κ. Τυχεροπούλου ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης αντίστοιχη με εκείνη που κατείχε πριν την απομάκρυνσή της, καθώς και 8.000 ευρώ για τη μισθολογική διαφορά που, όπως ισχυρίζεται, προέκυψε από την υποβάθμισή της. Παράλληλα, διεκδικεί 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, επισημαίνοντας ότι σήμερα έχει τοποθετηθεί στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, θέση που θεωρεί υποτιμητική σε σχέση με τα προσόντα και την εμπειρία της.

Οι δικηγόροι της ανέφεραν ενώπιον της έδρας ότι η ενάγουσα υπέστη «βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της», η οποία συνοδεύτηκε από μείωση αποδοχών και συστηματική απαξίωση. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί λάσπη» από πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και από κύκλους εντός και εκτός του Οργανισμού, σε μια οργανωμένη προσπάθεια απομάκρυνσής της από θέσεις κλειδιά. Ο δικηγόρος Αντώνης Βαγιάνος επικαλέστηκε συνομιλίες στελεχών και δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως είπε, συνθέτουν μια εικόνα στοχοποίησης.

Στο πλευρό της ενάγουσας κατέθεσε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «εκδικητική απομάκρυνση». Υποστήριξε ότι η κ. Τυχεροπούλου στοχοποιήθηκε επειδή απέστειλε δεκάδες υποθέσεις παράνομων ενισχύσεων στις εισαγγελικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας ότι η αιτιολογία περί «υπηρεσιακής ανεπάρκειας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά την κατάθεσή του, περιέγραψε κλίμα εκφοβισμού εντός του Οργανισμού, που —όπως είπε— δεν περιορίστηκε μόνο στην ίδια.

Αντίθετα, από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος, ο οποίος διαδέχθηκε την κ. Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας απέδωσε σοβαρά λάθη στην πρώην διευθύντρια, κάνοντας λόγο για πληρωμές εκατομμυρίων προς ακατάλληλα ΑΦΜ χωρίς επαρκείς ελέγχους, γεγονός που —κατά τα λεγόμενά του— οδήγησε τον Οργανισμό σε καθεστώς επιτήρησης. Υποστήριξε μάλιστα ότι η ίδια παρέκαμπτε ελεγκτές, ενέκρινε πληρωμές άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες και κρατούσε ελέγχους «στην άκρη» για μήνες λόγω διαφωνιών με τα στελέχη.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συζητηθεί και ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου κατά του Οργανισμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν χωράφια πεθαμένων - Αγροτοσυνδικαλιστής είχε εμπλέξει και την πεθερά του

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Διδυμίδες: Τα μάτια στον ουρανό - Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία με διαπραγματεύσεις ή χωρίς», λέει η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Επίθεση» Ασλανίδη σε Γκαγκάτση για Λανουά - Η απάντηση του προέδρου της ΕΠΟ

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή απάτη! Μηνύματα SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αποκαλύπτω ποιος με ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις απειλές του «Φραπέ», Γιώργου Ξυλούρη κατά της ζωής της

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Συνάντηση Σλοτ με Σαλάχ

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Χωρίς επεισόδια το συλλαλητήριο - Βίντεο

14:20LIFESTYLE

Χαμός στο First Dates για το ποιος θα πληρώσει: Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε!

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αταίριαστοι συνεχάρησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη με Euro 2004 και «Πειρατικό»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς στο νοσοκομείο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα και διαφάνεια στον νέο αιώνα - Το ποδόσφαιρο μας ενώνει»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ σε ηλικία 82 ετών

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατηγορεί τη Μόσχα για κυβερνοεπίθεση κατά της αεροπορικής ασφάλειας και ανάμιξη σε εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε στο κανάλι της Βουλής η Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ με «Φραπέ» και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σχεδόν 600.000 Έλληνες παρακολουθούσαν επί ώρες!

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

13:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χωρίς τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη ο «Φραπές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ