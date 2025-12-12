Εισαγγελική παρέμβαση για «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση - Ίσως συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών προκάλεσαν οι εξελίξεις κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές», ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Μετά τη διαβίβαση σχετικών εγγράφων από τη Βουλή στην Εισαγγελία, διατάχθηκε άμεσα κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, εστιάζοντας στον κ. Ξυλούρη και στην άρνησή του να καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κατηγορηματικά την ιδιότητα του κατηγορουμένου.



Η έρευνα εξετάζει εάν η άρνησή του να καταθέσει κατά τη δεύτερη κλήση του στην εξεταστική επιτροπή συνιστά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέλεση του αδικήματος, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψή του. Αν μέχρι τα μεσάνυχτα ολοκληρωθεί η προανάκριση, θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του κ. Ξυλούρη.

Εξεταστική Επιτροπή vs Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης

Οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής είναι όργανα έρευνας που προετοιμάζουν τις αποφάσεις της, ερευνώντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και πράξεις ή παραλείψεις κυβερνήσεων. Όπως είχε εξηγήσει στο Newsbomb ο Άλκης Δερβιτσιώτης (καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) οι εξεταστικές επιτροπές έχουν ευρύτατες αρμοδιότητες, όπως κλήτευση μαρτύρων, αυτοψίες, πραγματογνωμοσύνες και συλλογή πληροφοριών από πολίτες ή δημόσιες Αρχές.

Αντίθετα, η προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος αφορά αποκλειστικά την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών ή υφυπουργών για πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Απαιτεί απόφαση της Βουλής με απόλυτη πλειοψηφία και εφαρμόζονται αυστηροί περιορισμοί στη διαχείριση των στοιχείων, ώστε να προστατεύεται η διαδικασία ποινικής δίωξης.

Συνολικά, οι δύο επιτροπές διαφέρουν ως προς το εύρος της έρευνας και τις αρμοδιότητες, χωρίς όμως η μία διαδικασία να αποκλείει την έναρξη της άλλης.

