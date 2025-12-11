Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και αρνήθηκε παράνομες εισπράξεις

Λίγα λεπτά μετά τις 10:30 προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «φραπές». Ο κ. Ξυλούρης ξεκίνησε διαβάζοντας δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ και επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αρνείται να απαντήσει σε καμία ερώτηση: «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση», ανέφερε στο τέλος της δήλωσής του.

Από την αρχή της διαδικασίας, ο Γιώργος Ξυλούρης ανακοίνωσε ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και ότι δεν είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε καμία ερώτηση των μελών της Επιτροπής. Παράλληλα, κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με την υπόθεση.

«Θα αποδειχτεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Έξι μήνες δέχομαι διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δε θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Σας σέβομαι αλλά δεν μπορώ να απαντώ για στοιχεία και συνομιλίες στα οποία δεν έχω πρόσβαση. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δε θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας», είπε ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Να κάνουν τις ερωτήσεις και να με ξεφτιλίσουν δεν έχω θέμα, αλλά δε θα απαντήσω», τόνισε ο κ. Ξυλούρης.



Οργισμένοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι δεν τους ενδιαφέρει να διαβάσουν το υπόμνημα, ενώ κατήγγειλαν ότι εφόσον ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος, δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Ο Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αμέσως μετά την δήλωση που ανέγνωσε ο Γιώργος Ξυλούρης, δημιουργήθηκε μικρή ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επέμενε να δοθεί ο λόγος στον Ξυλούρη, παρότι εκείνη την ώρα μιλούσαν οι βουλευτές.

Εκ μέρους της ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε 10 λεπτά προκειμένου να μελετήσουν οι βουλευτές το υπόμνημα, τονίζοντας ότι δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος.

Από την πλευρά της η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι δεν χρειάζεται να διαβάσει το υπόμνημα και ζήτησε να μην υπάρξει διακοπή και να γίνουν κανονικά οι ερωτήσεις προς τον μάρτυρα προκειμένου να κριθεί για την άρνησή του να δώσει στοιχεία.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης μάλιστα ζήτησε να εφαρμοστεί η αυτόφορη διαδικασία καθώς ο μάρτυρας τελεί «αυτή τη στιγμή» το αδίκημα της άρνησης μαρτυρίας, τη στιγμή που δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος. Μάλιστα, αργότερα, με τη συγκεκριμένη πρόταση συμφώνησε και ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Εκ μέρους του ΚΚΕ η Διαμάντω Μανωλάκου, αλλά και της ΝΕΑΡ ο Νάσος Ηλιόπουλος υπενθύμισαν τις δηλώσεις του κ. Ξυλούρη ότι θα έρθει στην επιτροπή με «φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!». Ο Νάσος Ηλιόπουλος μάλιστα εξέφρασε έμμεσα αμφιβολίες για το αν το υπόμνημα το έχει γράψει μόνος του.

«Επί έξι μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας. Φαίνεται ότι κάποιοι σας μάζεψαν, δηλαδή η οικογένεια Μητσοτάκη με την οποία έχετε συγγένεια. Διαδικασία αλληλοεκβιασμών. Έχει δηλώσει ότι έχει ένα φορτηγό με στοιχεία και τώρα τα αποκρύπτει. Κ. Ξυλούρη έχετε μια ευκαιρία να δώσετε στοιχεία και να συνεργαστείτε. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Μεθοδεύσεις του κόμματός σας. Να υποβληθούν οι ερωτήσεις και να κριθεί ο μάρτυρας», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου Eurokinissi

Ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης έλαβε τον λόγο και αρνήθηκε ότι έχει κάνει τις επίμαχες δηλώσεις περί «φορτωτή με στοιχεία» και «μαραθώνιο» στο Open, υποστηρίζοντας ότι είναι δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο κάποιος «φίλος φίλου».

Κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, παραγωγού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Eurokinissi

