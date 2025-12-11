Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και αρνήθηκε παράνομες εισπράξεις

Ξεκίνησε διαβάζοντας δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και αρνήθηκε παράνομες εισπράξεις
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγα λεπτά μετά τις 10:30 προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «φραπές». Ο κ. Ξυλούρης ξεκίνησε διαβάζοντας δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ και επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αρνείται να απαντήσει σε καμία ερώτηση: «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση», ανέφερε στο τέλος της δήλωσής του.

Από την αρχή της διαδικασίας, ο Γιώργος Ξυλούρης ανακοίνωσε ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και ότι δεν είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε καμία ερώτηση των μελών της Επιτροπής. Παράλληλα, κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με την υπόθεση.
«Θα αποδειχτεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Έξι μήνες δέχομαι διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δε θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Σας σέβομαι αλλά δεν μπορώ να απαντώ για στοιχεία και συνομιλίες στα οποία δεν έχω πρόσβαση. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δε θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας», είπε ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Να κάνουν τις ερωτήσεις και να με ξεφτιλίσουν δεν έχω θέμα, αλλά δε θα απαντήσω», τόνισε ο κ. Ξυλούρης.

Οργισμένοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι δεν τους ενδιαφέρει να διαβάσουν το υπόμνημα, ενώ κατήγγειλαν ότι εφόσον ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος, δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

frapes-opekepe-2.jpg

Ο Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αμέσως μετά την δήλωση που ανέγνωσε ο Γιώργος Ξυλούρης, δημιουργήθηκε μικρή ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επέμενε να δοθεί ο λόγος στον Ξυλούρη, παρότι εκείνη την ώρα μιλούσαν οι βουλευτές.

Εκ μέρους της ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε 10 λεπτά προκειμένου να μελετήσουν οι βουλευτές το υπόμνημα, τονίζοντας ότι δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος.

Από την πλευρά της η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι δεν χρειάζεται να διαβάσει το υπόμνημα και ζήτησε να μην υπάρξει διακοπή και να γίνουν κανονικά οι ερωτήσεις προς τον μάρτυρα προκειμένου να κριθεί για την άρνησή του να δώσει στοιχεία.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης μάλιστα ζήτησε να εφαρμοστεί η αυτόφορη διαδικασία καθώς ο μάρτυρας τελεί «αυτή τη στιγμή» το αδίκημα της άρνησης μαρτυρίας, τη στιγμή που δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος. Μάλιστα, αργότερα, με τη συγκεκριμένη πρόταση συμφώνησε και ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Εκ μέρους του ΚΚΕ η Διαμάντω Μανωλάκου, αλλά και της ΝΕΑΡ ο Νάσος Ηλιόπουλος υπενθύμισαν τις δηλώσεις του κ. Ξυλούρη ότι θα έρθει στην επιτροπή με «φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!». Ο Νάσος Ηλιόπουλος μάλιστα εξέφρασε έμμεσα αμφιβολίες για το αν το υπόμνημα το έχει γράψει μόνος του.

«Επί έξι μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας. Φαίνεται ότι κάποιοι σας μάζεψαν, δηλαδή η οικογένεια Μητσοτάκη με την οποία έχετε συγγένεια. Διαδικασία αλληλοεκβιασμών. Έχει δηλώσει ότι έχει ένα φορτηγό με στοιχεία και τώρα τα αποκρύπτει. Κ. Ξυλούρη έχετε μια ευκαιρία να δώσετε στοιχεία και να συνεργαστείτε. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Μεθοδεύσεις του κόμματός σας. Να υποβληθούν οι ερωτήσεις και να κριθεί ο μάρτυρας», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Eurokinissi

Ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης έλαβε τον λόγο και αρνήθηκε ότι έχει κάνει τις επίμαχες δηλώσεις περί «φορτωτή με στοιχεία» και «μαραθώνιο» στο Open, υποστηρίζοντας ότι είναι δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο κάποιος «φίλος φίλου».

[382913] ΣYNEΔΡIAΣΗ ΤΗΣ EΞETAΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠEKEΠE (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, παραγωγού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Eurokinissi
[382913] ΣYNEΔΡIAΣΗ ΤΗΣ EΞETAΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠEKEΠE (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα «κάγκελα» η ΚΟ της ΝΔ με τους χειρισμούς των αγροτικών κινητοποιήσεων - Πυρ ομάδων κατά Τσιάρα και αιχμές κατά Χατζηδάκη

11:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Οι 8 παίκτες που δεν υπολογίζει ο Μπενίτεθ και η πιθανή ενδεκάδα

11:26LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Παραγωγός στην πρώτη αγγλόφωνη διασκευή του ρωσικού έργου «The Master and Margarita»

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα ο Άλεν, ακολουθεί ο Μπέβερλι - Τα σενάρια για τον σέντερ

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αρνείται τα πάντα ο ανιψιός - «Είναι σε άθλια κατάσταση, δηλώνει αθώος»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Τι έγραφε πριν βρεθεί διαμελισμένος με τη σύζυγό του στην έρημο

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η γιάφκα της Καλλιθέας - Τα ευρήματα που εντόπισε το Εκβιαστών στο χώρο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Λιονάκη: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες πέταξαν γάλα, ντομάτες και σταφύλια στο κτίριο της περιφέρειας στην Καβάλα - Δείτε βίντεο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του βρέθηκε 34χρονος

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επιβεβαιώθηκε η βούληση των ΗΠΑ για νέα αναπτυξιακά projects στην Ελλάδα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Seltos είναι το νέο SUV της Kia στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ έκαναν... διαγωνισμό έλξεων σε αεροδρόμιο - Viral η πιο παράξενη συνέντευξη Τύπου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

10:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Europa και Conference League με ενισχυμένες αποδόσεις* από το Pamestoixima.gr

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

10:24LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Η μεγάλη επιστροφή - Κυκλοφορεί σύντομα νέο τραγούδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η γιάφκα της Καλλιθέας - Τα ευρήματα που εντόπισε το Εκβιαστών στο χώρο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του βρέθηκε 34χρονος

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Τι έγραφε πριν βρεθεί διαμελισμένος με τη σύζυγό του στην έρημο

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Λιονάκη: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ