Βρετανία: Νεκρός 12χρονος - Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

Ο Sebastian εντοπίστηκε ακίνητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του

Δημήτρης Δρίζος

Βρετανία: Νεκρός 12χρονος - Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία με θύμα ένα 12χρονο αγόρι εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, όταν προσπάθησε να αναπαραστήσει σκηνή από τη σειρά Squid Game, όπως ακούστηκε σε ιατροδικαστική έρευνα. Ο Sebastian Cizman βρέθηκε νεκρός από τον ξάδελφό του στο σπίτι της οικογένειάς του στο Glasshoughton, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, την ημέρα που γιορταζόταν η Πρώτη Θεία Κοινωνία του μικρότερου αδελφού του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παιδί επιχείρησε να μιμηθεί ένα επικίνδυνο «challenge» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους να προκαλούν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να λιποθυμήσουν, μια πρακτική που έχει συνδεθεί με πολλούς θανάτους ανηλίκων παγκοσμίως. Ειδικοί της υγείας προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Ο Sebastian εντοπίστηκε ακίνητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία εντόπισε στο κινητό του μια εικόνα από τη σειρά Squid Game, με χαρακτήρα που εμφανίζεται κρεμασμένος, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε μοιραστεί τη συγκεκριμένη εικόνα σε ομάδα στο WhatsApp την ίδια ημέρα.

Η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία ότι είχε αναζητήσει επικίνδυνες προκλήσεις στο TikTok, ωστόσο είχε παρακολουθήσει Squid Game και είχε αναζητήσει στο YouTube βίντεο πρώτων βοηθειών με θέμα «επιβίωση από πνιγμό όταν είσαι μόνος».

Ένα παιδί γεμάτο ζωή

Ο Sebastian περιγράφηκε ως ιδιαίτερα αγαπητός, χαρούμενος και με χιούμορ. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου του, St Wilfred’s Catholic High School, ήταν δημοφιλής μαθητής, εκπρόσωπος του τμήματός του και είχε λάβει πάνω από 200 θετικά σχόλια από καθηγητές, ενώ είχε αναδειχθεί και «μαθητής της τάξης».
Οι γονείς του, Marcin και Katarzyna, τόνισαν ότι το παιδί τους δεν είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν υπήρχε καμία ένδειξη αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Όπως ανέφεραν, πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα τραγικού ατυχήματος.

Η μητέρα του, Kasia, περιέγραψε πως η οικογένεια βρισκόταν σε κλίμα γιορτής, με συγγενείς από την Πολωνία. Τα παιδιά έπαιζαν στον κήπο, όταν ο Sebastian ανέβηκε μόνος του στο σπίτι για να ξεκουραστεί. Λίγο αργότερα, τα ξαδέλφια του τον βρήκαν ξαπλωμένο στις σκάλες, χωρίς να ανταποκρίνεται.
Οι γονείς ξεκίνησαν αμέσως ανάνηψη και κάλεσαν ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι γονείς του Sebastian απηύθυναν δημόσια έκκληση για αυστηρότερο έλεγχο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι ο γιος τους κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά το ηλικιακό όριο των 13 ετών.
Η Kasia δήλωσε ότι οι εταιρείες «βγάζουν χρήματα και δεν ενδιαφέρονται», καλώντας σε τιμωρία όσων προωθούν επικίνδυνες προκλήσεις. Το μήνυμά της προς άλλους γονείς ήταν σαφές: να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους πριν να είναι αργά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραγωδιών που έχουν συνδεθεί με παρόμοια διαδικτυακά trends, ενώ νωρίτερα φέτος γονείς τεσσάρων Βρετανών εφήβων κατέθεσαν αγωγή κατά του TikTok, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αντίστοιχων προκλήσεων που εμφανίζονταν ανεξέλεγκτα στις οθόνες τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο απολογισμός Πιερρακάκη: «Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη της Ελλάδας»

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχαιρέτησε Κοντούρη ο Παναιτωλικός: «Επτά χρόνια γεμάτα όνειρα και επιτυχίες»

14:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξεταστικές Επιτροπές και δημοσιότητα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι υποδέχτηκαν το 2026 – Μαγικές εικόνες από φωτεινούς ουρανούς και πυροτεχνήματα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν εκτοξεύει πρωτοχρονιάτικες απειλές: «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα»

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις μαύρες τρύπες «ανάβουν» ταυτόχρονα σε σπάνια σύγκρουση τριών γαλαξιών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτινές μέρες με αγάπη: Προσφορά γευμάτων σε Γηροκομεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας

13:56WHAT THE FACT

Σκόνη στο εσωτερικό του καλοριφέρ: Πώς να το καθαρίσετε σε δευτερόλεπτα

13:53WHAT THE FACT

Μια βιβλική πόλη στο μικροσκόπιο: Πώς έπεσαν πραγματικά τα τείχη της Ιεριχούς

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρός 12χρονος - Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για Γερμανία και Ευρώπη» – Μήνυμα για σταθερότητα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Οι σκοπιμότητες των λίγων δεν πρέπει να υπονομεύουν τις αγωνίες των πολλών

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τραβήξτε την πρίζα, δείχνουν σημάδια αυτοσυντήρησης» – Η δραματική προειδοποίηση του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν εκτοξεύει πρωτοχρονιάτικες απειλές: «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ