Βρετανία: Νεκρός 12χρονος - Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

Τραγωδία με θύμα ένα 12χρονο αγόρι εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, όταν προσπάθησε να αναπαραστήσει σκηνή από τη σειρά Squid Game, όπως ακούστηκε σε ιατροδικαστική έρευνα. Ο Sebastian Cizman βρέθηκε νεκρός από τον ξάδελφό του στο σπίτι της οικογένειάς του στο Glasshoughton, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, την ημέρα που γιορταζόταν η Πρώτη Θεία Κοινωνία του μικρότερου αδελφού του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παιδί επιχείρησε να μιμηθεί ένα επικίνδυνο «challenge» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους να προκαλούν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να λιποθυμήσουν, μια πρακτική που έχει συνδεθεί με πολλούς θανάτους ανηλίκων παγκοσμίως. Ειδικοί της υγείας προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Ο Sebastian εντοπίστηκε ακίνητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία εντόπισε στο κινητό του μια εικόνα από τη σειρά Squid Game, με χαρακτήρα που εμφανίζεται κρεμασμένος, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε μοιραστεί τη συγκεκριμένη εικόνα σε ομάδα στο WhatsApp την ίδια ημέρα.

Η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία ότι είχε αναζητήσει επικίνδυνες προκλήσεις στο TikTok, ωστόσο είχε παρακολουθήσει Squid Game και είχε αναζητήσει στο YouTube βίντεο πρώτων βοηθειών με θέμα «επιβίωση από πνιγμό όταν είσαι μόνος».

Ένα παιδί γεμάτο ζωή

Ο Sebastian περιγράφηκε ως ιδιαίτερα αγαπητός, χαρούμενος και με χιούμορ. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου του, St Wilfred’s Catholic High School, ήταν δημοφιλής μαθητής, εκπρόσωπος του τμήματός του και είχε λάβει πάνω από 200 θετικά σχόλια από καθηγητές, ενώ είχε αναδειχθεί και «μαθητής της τάξης».

Οι γονείς του, Marcin και Katarzyna, τόνισαν ότι το παιδί τους δεν είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν υπήρχε καμία ένδειξη αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Όπως ανέφεραν, πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα τραγικού ατυχήματος.

Η μητέρα του, Kasia, περιέγραψε πως η οικογένεια βρισκόταν σε κλίμα γιορτής, με συγγενείς από την Πολωνία. Τα παιδιά έπαιζαν στον κήπο, όταν ο Sebastian ανέβηκε μόνος του στο σπίτι για να ξεκουραστεί. Λίγο αργότερα, τα ξαδέλφια του τον βρήκαν ξαπλωμένο στις σκάλες, χωρίς να ανταποκρίνεται.

Οι γονείς ξεκίνησαν αμέσως ανάνηψη και κάλεσαν ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι γονείς του Sebastian απηύθυναν δημόσια έκκληση για αυστηρότερο έλεγχο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι ο γιος τους κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά το ηλικιακό όριο των 13 ετών.

Η Kasia δήλωσε ότι οι εταιρείες «βγάζουν χρήματα και δεν ενδιαφέρονται», καλώντας σε τιμωρία όσων προωθούν επικίνδυνες προκλήσεις. Το μήνυμά της προς άλλους γονείς ήταν σαφές: να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους πριν να είναι αργά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραγωδιών που έχουν συνδεθεί με παρόμοια διαδικτυακά trends, ενώ νωρίτερα φέτος γονείς τεσσάρων Βρετανών εφήβων κατέθεσαν αγωγή κατά του TikTok, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αντίστοιχων προκλήσεων που εμφανίζονταν ανεξέλεγκτα στις οθόνες τους.