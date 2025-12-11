Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

Μοναδικός μάρτυρας ο «Φραπές» στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής, η οποία αναμένεται να είναι... μαραθώνια

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έφτασε τελικά η ώρα για την πολυσυζητημένη εξέταση του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», από την εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε αρνηθεί να προσέλθει την προηγούμενη φορά που κλήθηκε, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ωστόσο μετά τις απειλές για βίαιη προσαγωγή του αν αγνοήσει και τη δεύτερη κλήση που του έγινε, «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δηλώσει ότι σήμερα θα βρίσκεται στη Βουλή.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του, ο κ. Ξυλούρης έχει δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Open, σχεδόν απειλητικά, ότι «θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!». Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, σε συνέντευξή του στο Star, έκανε στροφή 180 μοιρών, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης στο STAR και συνέχισε: «Ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».

Ο «Φραπές» ερευνάται στο πλαίσιο της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ως στέλεχος του ΚΥΔ «Γαλακτοκομική», φέρεται να είχε αυξήσει τα κεφάλια των ζώων της ευρύτερης οικογένειάς του από 4.885 το 2014 σε 54.681 έως το 2023.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί σε τηλεφωνικές συνομιλίες να επικαλείται επαφές του ίδιου με υπουργούς της κυβέρνησης όπως τον Μάκη Βορίδη, τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γιώργο Φλωρίδη, ενώ έχει επίσης καταγραφεί να δηλώνει ότι θα «ξηλώσει» την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Η αντιπολίτευση αναμένεται επίσης να επιμείνει στο ζήτημα της παλαιότερης «κουμπαριάς» της οικογένειας Ξυλούρη με εκείνη της οικογένειας Μητσοτάκη, θέμα το οποίο είχε απασχολήσει έντονα τον δημόσιο διάλογο πριν λίγες ημέρες.

Η κατάθεση του κ. Ξυλούρη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 το πρωί σήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι είναι ο μοναδικός μάρτυρας που θα εξεταστεί σήμερα, σε αντίθεση με τις περισσότερες συνεδριάζεις που εξετάζουν κατά κανόνα δύο μάρτυρες ανά συνεδρίαση. Η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη λοιπόν, προβλέπεται να διαρκέσει για πολλές ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αττική Οδός: Αυτές είναι οι νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο κάτω από την Γκίζα: Ανακαλύφθηκε μέγα-πόλη μέσω ραντάρ

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Η Ελλάδα σάρωσε την λίστα με τις καλύτερες περιοχές για φαγητό στον κόσμο - Τρεις ελληνικοί προορισμοί στο top 10

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Μιλάνο για την επιστροφή στις νίκες - Η ώρα και το κανάλι

06:32LIFESTYLE

Survivor: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο - Οι παίκτες που «κλειδώνουν» και τα αγωνίσματα

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ζεστό» χρήμα πριν τα Χριστούγεννα: Προπληρώνονται επιδόματα, μαζί με δώρα και συντάξεις

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αύξηση πάνω από 40% στο μοσχάρι μέσα σε 2 μήνες

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Η ημερομηνία καταβολής

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό - Ποιες λύσεις μπορεί να δώσει και με ποιες προϋποθέσεις

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική βάση στα κατεχόμενα της Κύπρου σχεδιάζουν CIA και MIT για τον έλεγχο όλης της Μέσης Ανατολής - Τα drones αναγνώρισης και τα C-130 χωρίς διακριτικά

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Προχωρούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και κλιμάκωση σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου

04:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Νεκρός μοτοσικλετιστής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Νεκρός μοτοσικλετιστής

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Προχωρούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και κλιμάκωση σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32LIFESTYLE

Survivor: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο - Οι παίκτες που «κλειδώνουν» και τα αγωνίσματα

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο κάτω από την Γκίζα: Ανακαλύφθηκε μέγα-πόλη μέσω ραντάρ

23:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας» - Εξελίξεις μετά την παραδοχή του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο 20 σημείων

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Η Ελλάδα σάρωσε την λίστα με τις καλύτερες περιοχές για φαγητό στον κόσμο - Τρεις ελληνικοί προορισμοί στο top 10

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό - Ποιες λύσεις μπορεί να δώσει και με ποιες προϋποθέσεις

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τον «Άγνωστο πόλεμο» στο «Λούνα παρκ» και τους «Δίκαιους»: Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και τα θρυλικά σίριαλ της δεκαετίας του 1970

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ζελένσκι φέρνει εξελίξεις: Το 20 σημείων σχέδιο ειρήνης αποτελεί «θεμελιώδες έγγραφο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ