Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

Έφτασε τελικά η ώρα για την πολυσυζητημένη εξέταση του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», από την εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε αρνηθεί να προσέλθει την προηγούμενη φορά που κλήθηκε, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ωστόσο μετά τις απειλές για βίαιη προσαγωγή του αν αγνοήσει και τη δεύτερη κλήση που του έγινε, «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δηλώσει ότι σήμερα θα βρίσκεται στη Βουλή.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του, ο κ. Ξυλούρης έχει δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Open, σχεδόν απειλητικά, ότι «θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!». Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, σε συνέντευξή του στο Star, έκανε στροφή 180 μοιρών, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης στο STAR και συνέχισε: «Ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».

Ο «Φραπές» ερευνάται στο πλαίσιο της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ως στέλεχος του ΚΥΔ «Γαλακτοκομική», φέρεται να είχε αυξήσει τα κεφάλια των ζώων της ευρύτερης οικογένειάς του από 4.885 το 2014 σε 54.681 έως το 2023.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί σε τηλεφωνικές συνομιλίες να επικαλείται επαφές του ίδιου με υπουργούς της κυβέρνησης όπως τον Μάκη Βορίδη, τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γιώργο Φλωρίδη, ενώ έχει επίσης καταγραφεί να δηλώνει ότι θα «ξηλώσει» την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Η αντιπολίτευση αναμένεται επίσης να επιμείνει στο ζήτημα της παλαιότερης «κουμπαριάς» της οικογένειας Ξυλούρη με εκείνη της οικογένειας Μητσοτάκη, θέμα το οποίο είχε απασχολήσει έντονα τον δημόσιο διάλογο πριν λίγες ημέρες.

Η κατάθεση του κ. Ξυλούρη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 το πρωί σήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι είναι ο μοναδικός μάρτυρας που θα εξεταστεί σήμερα, σε αντίθεση με τις περισσότερες συνεδριάζεις που εξετάζουν κατά κανόνα δύο μάρτυρες ανά συνεδρίαση. Η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη λοιπόν, προβλέπεται να διαρκέσει για πολλές ώρες.

Διαβάστε επίσης