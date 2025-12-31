Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έπειτα από αναφορά για φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος και ενεργοποίησε άμεσα την αντίδραση των κατοίκων και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 12:20 το μεσημέρι σε μαγειρικό σκεύος μέσα στην κουζίνα του διαμερίσματος.

Η ειδοποίηση προς την Πυροσβεστική ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες να σπεύσουν στο σημείο. Η γρήγορη ανταπόκριση των ενοίκων οδήγησε στον περιορισμό της φωτιάς πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν κρίθηκε τελικά αναγκαία, καθώς οι κάτοικοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά με τα μέσα που διέθεταν.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν σε μικρό βαθμό, χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των ενοίκων και την άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων.