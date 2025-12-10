Έκτακτη σύσκεψη για τους αγρότες αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό την προεδρία Μητσοτάκη

Σύσκεψη κορυφής για τους αγρότες πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η απόφαση των αγροτών να παραμείνουν στα μπλόκα στις εθνικές οδούς συνεχίζοντας και εντείνοντας τις κινητοποιήσεις με αποκλεισμό του αεροδρομίου του Ηρακλείου και του λιμανιού του Βόλου έχει προκαλέσει συναγερμό στο πρωθυπουργικό γραφείο. Κι αυτό διότι φαίνεται ότι η υπενθύμιση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι όσοι παρακωλύουν τις συγκοινωνίες θα διώκονται αυτεπαγγέλτως δεν οδήγησε τους αγρότες να επανεξετάσουν την στάση τους, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον.

Στην έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τους αγρότες συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, συνεργάτες του πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου και η προσωρινή ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρόντος του προέδρου Ιωάννη Καββαδά.

Η σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «παίρνει πάνω του» το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και ετοιμάζει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να επιτύχει συνεννόηση με τους διαμαρτυρόμενους σε εθνικές οδούς, λιμένες, τελωνεία και αεροδρόμια.

Τσιάρας για αγρότες: Έχουν διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο

Νωρίτερα, ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι οι αγρότες έχουν διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο και γι’ αυτό δεν υπάρχει Συντονιστικό Όργανο για να ξεκινήσει ο διάλογο.

Ο υπουργός τόνισε πως η πόρτα του υπουργείου του είναι πάντα ανοιχτή και πως ο ίδιος έχει συναντηθεί με τους αγρότες όσες φορές του έχει ζητηθεί.

Πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση των αιτημάτων για να αρχίσει ο διάλογος. Σεβαστή η διαμαρτυρία αλλά υπάρχει και μια «κόκκινη γραμμή». Οι αγρότες χάνουν το δίκαιό τους όταν επιβαρύνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, σχολίασε ο κ. Τσιάρας αναφερόμενος στα πρόσφατα έκτροπα στην Κρήτη.

Και σήμερα μπορούν να έρθουν και αύριο, όμως έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν τα πράγματα, διότι οι συνέπειες είναι ήδη σημαντικές, επισήμανε ο υπουργός.

Η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων είναι απολύτως συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, γι’ αυτό και προσπαθούμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλιώς δεν θα είχε νόημα να συζητάμε, προσπάθησε να εξηγήσει και πρόσθεσε: Η προσπάθεια εξυγίανσης προφανώς δημιούργησε ανάγκη να υιοθετήσουμε μοντέλο που δεν είχαμε πριν και εκεί οφείλονται οι καθυστερήσεις.

Από τις αρχές Οκτωβρίου είχαμε προαναγγείλει ότι η βασική ενίσχυση θα πληρωθεί τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι άλλες πληρωμές, αλλά το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, είπε και τόνισε πως φέτος οι αγρότες θα πάρουν 3,7 δισ. ευρώ.

Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κόστους παραγωγής πήραμε δύο σημαντικές αποφάσεις: Με νομοθέτηση επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 100%, παραδέχομαι ότι υπάρχουν προβλήματα, διότι δεν έχει γίνει σωστά η ανάρτηση των τιμολογίων στην ΑΑΔΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το φτιάξουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αύξησε κατά 50% την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό ρεύμα, είπε ο υπουργός.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εντεινόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας παρεμβαίνει ζητώντας από τις εισαγγελικές αρχές σε όλη τη χώρα να κινηθούν άμεσα όταν διαπιστώνονται αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Με σχετική παραγγελία προς τους Εισαγγελείς Εφετών — και μέσω αυτών προς τους κατά τόπους Εισαγγελείς Πρωτοδικών — τονίζει ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των πράξεων και τον εντοπισμό των δραστών, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εντολή εισαγγελέα.

Ολόκληρη η παραγγελία

«Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), δια του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας.

Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), δια της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Ήδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας.

Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.». Όπως συνάγεται, από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία: Η πρώτη, αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον Εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων Εισαγγελέων, για παρέμβασή τους,με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων(άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτωνφθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.».

