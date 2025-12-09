Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

Πρωτοφανείς εικόνες βίας στα Χανιά - 200 άτομα ταυτοποιήθηκαν για τα επεισόδια στα Χανιά - Κλειστό το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

Αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν και κατέστρεψαν περιπολικό

Τουλάχιστον πέντε, μέχρι και οκτώ συλλήψεις, έχουν στο παρελθόν τους 20 από τα 200 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στα πρωτοφανούς έκτασης επεισόδια στα Χανιά, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι 20 αγρότες μεταξύ όσων συμμετείχαν στα επεισόδια, έχουν συλληφθεί στο παρελθόν και έχουν κατηγορηθεί για ζωοκλοπές, ναρκωτικά και οπλοφορία, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται ο Σκάι. Πρόκειται για άτομα σχετικά νεαρής ηλικίας, με μικρό αριθμό ζώων και γεωργικών εκτάσεων στην κατοχή τους. Αυτοί αντιμετωπίζουν και τις βαρύτερες κατηγορίες για τα επεισόδια της Δευτέρας, όπου μεταξύ άλλων, αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό της αστυνομίας, χτύπησαν αστυνομικούς ακόμη και με τις κατσούνες τους, ενώ η αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χημικά.

Από τις κάμερες της αστυνομίας ωστόσο, έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στα επεισόδια στα Χανιά περί τα 200 άτομα, τα οποία είναι αντιμέτωπα με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών και άλλες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας στον οποίο θα διαβιβαστεί η δικογραφία από την αστυνομία πρόκειται να ερευνήσει και το κατά πόσον πρόκειται να προστεθεί στο κατηγορητήριο και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία πως όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια έδρασαν βάσει σχεδίου.

Κλειστό το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο

Το βράδυ της Δευτέρας στις 23:00 έκλεισε εκ νέου για πτήσεις το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, με τους αγρότες να αποφασίζουν σήμερα, στις 10 το πρωί για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, ομάδες ατόμων εισέβαλαν στην πίστα προσγείωσης – απογείωσης του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης», προκαλώντας προβλήματα και καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

