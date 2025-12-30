Αχαρνές: Επίθεση Ρομά με πέτρες σε υπαλλήλους του δήμου - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν με πέτρες σε απορριμματοφόρο του δήμου - Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι ένας άνδρας
Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στον καταυλισμό Αυλίζας, όταν τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν σε υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου Αχαρνών, αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια πετώντας πέτρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ένας από τους Ρομά πέταξε πέτρα σε απορριμματοφόρο του δήμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος στο κεφάλι.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
Οι δράστες αναζητούνται.
