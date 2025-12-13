Πάτρα: Διανομέας δέχθηκε επίθεση από Ρομά - Καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.

Διανομέας φαγητού δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά στη συνοικία της Γούβας στην Πάτρα το βράδυ της Παρασκευλης (13/12).

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στην Κορίνθου, με τους δράστες να διαφεύγουν με το αυτοκίνητό τους προς την Πανεπιστημίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στην καταδίωξη του οχήματος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι Ρομά απείλησαν και πήγαν να ληστέψουν τον εργαζόμενο.

