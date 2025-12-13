Πάτρα: Διανομέας δέχθηκε επίθεση από Ρομά - Καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.
Οι δράστες απείλησαν και πήγαν να ληστέψουν τον εργαζόμενο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διανομέας φαγητού δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά στη συνοικία της Γούβας στην Πάτρα το βράδυ της Παρασκευλης (13/12).
Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στην Κορίνθου, με τους δράστες να διαφεύγουν με το αυτοκίνητό τους προς την Πανεπιστημίου.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στην καταδίωξη του οχήματος.
Σύμφωνα με το tempo24.news, οι Ρομά απείλησαν και πήγαν να ληστέψουν τον εργαζόμενο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
3+1 Tips για να απογειώσεις τις γιορτινές μέρες σου!
09:50 ∙ WHAT THE FACT
5+1 λόγοι που μας παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, αλλά μας εγκαταλείπει στο κρεβάτι
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
07:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ