Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μία 89χρονη εντοπίστηκε να θανατώνει δύο κουτάβια που διατηρούσε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με το tempo24.news, 25χρονος που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να την αποτρέψει και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Τότε η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα νεκρά ζώα.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Η ηλικιωμένη θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

