Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 2χρονο που σκοτώθηκε από τον σκύλο της οικογένειας

Η εξόδιος ακολουθία για το άτυχο παιδί, ηλικίας μόλις 2 ετών που σκοτώθηκε από πίτμπουλ στη Ζάκυνθο, θα τελεστεί την Τετάρτη στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα. Το μέγεθος της τραγωδίας έχει βυθίσει στο πένθος το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Η τραγική επίθεση του σκύλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δίχρονο βρέθηκε μόνο του για λίγα δευτερόλεπτα με τον σκύλο, ένα πίτμπουλ, όταν αυτός του επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Το παιδί δέχθηκε σοβαρά δαγκώματα σε όλο του το σώμα, με την περιοχή του λαιμού να δέχεται το πιο κρίσιμο πλήγμα. Ο πατέρας του παιδιού κατέβαλε απεγνωσμένη προσπάθεια να το απεγκλωβίσει από τα σαγόνια του σκύλου.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η τύχη του σκύλου

Οι γονείς συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την προσαγωγή τους στις αρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού απομακρύνθηκε από την οικία της οικογένειας και μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

