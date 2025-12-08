Ζάκυνθος: Η μητέρα του δίχρονου σπάει τη σιωπή της - «Δεν θα ξαναδούμε το χαμογελαστό του πρόσωπο»

Η μητέρα του δίχρονου παιδιού, το οποίο πέθανε από επίθεση πίτμπουλ στη Ζάκυνθο, περιέγραψε συγκλονισμένη τις τραγικές στιγμές, αποκαλύπτοντας ότι ο «πιο γλυκός γιος που μπορείτε να φανταστείτε» σκοτώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, μόλις πήγε να χαϊδέψει τον σκύλο στον κήπο τους.

Ο 2 ετών Leon Dulia δέχτηκε τη μοιραία επίθεση από το πίτμπουλ το Σάββατο, αμέσως μετά την επιστροφή του από τα ψώνια με τη μητέρα του, Robbie Deeth, 32 ετών, και τον πατέρα του, Λούκα.

«Ήταν το όνειρο κάθε μητέρας»

Η συντετριμμένη Robbie δήλωσε ότι η τραγωδία συνέβη «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα» και αποδίδει την επίθεση στους κυνηγούς που χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και όπλα στα κοντινά δάση, κάτι που τρόμαξε τον σκύλο. Η οικογένεια ζει στη Ζάκυνθο, όπου είχαν μετακομίσει από το Άντοβερ του Χαμσάιρ, εδώ και αρκετά χρόνια.

Μιλώντας στη «Daily Mail», η μητέρα του 2χρονου είπε: «Ο Λέον ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, ήταν το πιο γλυκό παιδί που μπορείτε να φανταστείτε. Λέγαμε ότι ακόμη και οι άνθρωποι που δεν συμπαθούσαν τα παιδιά, λάτρευαν τον Λέον, γιατί ήταν τόσο αξιαγάπητος, ήταν ξεχωριστός. Ήταν ένα όμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελάει. Ήταν χαρά μας να είμαστε μαζί του και μας έδωσε απίστευτη ευτυχία».

Ο φόβος και η επίθεση των 30 δευτερολέπτων

Η μητέρα εξήγησε ότι ο γιος της αγαπούσε τα ζώα που είχαν στην ιδιοκτησία τους – γάτες, άλογα, σκύλους – και ότι το πίτμπουλ «δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα» πριν το μοιραίο Σάββατο.

Ο σκύλος, τον οποίο είχε διασώσει ο σύζυγός της, ήταν δεμένος στον κήπο με μια αλυσίδα 10 μέτρων, σε σημείο που «βλέπει» προς το δάσος. «Υπήρχε κυνήγι εκείνη την ώρα. Ακούγονταν πυροβολισμοί και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί», είπε η Robbie.

Πρόσθεσε ότι ο σκύλος «δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα θέμα από τότε που τον αποκτήσαμε. Άφηνε τον Λέον να τον χαϊδεύει και να τον φιλάει. Ο Λέον έπαιζε μαζί του συνέχεια».

«Κάτι απλά τον άλλαξε, και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λέον πήγε να τον δει και τότε τελείωσαν όλα».

Τραγική κατάληξη

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε πώς, μαζί με τον σύζυγό της, κάλεσαν εσπευσμένα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έβαλαν τον Λέον στο αυτοκίνητο και οδήγησαν προς το κεντρικό νοσοκομείο του νησιού, συναντώντας το ασθενοφόρο καθ' οδόν.

«Απλώς μου πήραν τον Λέον και πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω ότι ήταν ήδη πολύ αργά, δεν θα επιβίωνε, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε», ανέφερε.

«Αν γνώριζα ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δεν θα άφηνα ποτέ τον Λέον να παίξει με το πίτμπουλ... Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν τα δεύτερα γενέθλιά του. Όταν γεννήθηκε ήμαστε τόσο ευτυχισμένοι, αλλά πάντα είχα μια ενοχλητική αμφιβολία ότι δεν θα ήταν μαζί μου για πολύ, και τώρα συνέβη. Σήμαινε τόσα πολλά για εμάς και τώρα δεν θα ξαναδούμε ποτέ το χαμογελαστό του πρόσωπο ούτε θα ακούσουμε ξανά το γέλιο του».

Η μητέρα διέψευσε τα δημοσιεύματα ελληνικών ΜΜΕ ότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επισημαίνοντας ότι έχουν δώσει καταθέσεις, αλλά η αστυνομία δεν έχει αναφέρει τίποτα για ποινικές διώξεις.

Οι αρχές έχουν δεσμεύσει τον σκύλο, ενώ η έρευνα για την τραγωδία βρίσκεται σε εξέλιξη.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

