Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι ξεκαθάρισε πως οι Σλούκας, Οσμάν και Φαρίντ θα είναι κανονικά διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
Ο Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού με το Μαρούσι, μίλησε για την νίκη της ομάδας του, τα προβλήματα που είχε, αλλά και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τονίζοντας ότι οι αποψινοί απόντες θα δώσουν κανονικά το παρών στο "αιώνιο" ντέρμπι της Euroleague την Παρασκευή το βράδυ στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Κλασικό ματς πρωταθλήματος, ο αντίπαλος έπαιξε επιθετικά, όμως πήραμε ένα μεγάλο προβάδισμα και μαζί την νίκη. Σημαντικό ότι είναι όλοι υγιείς και μπορούμε να σκεφτούμε το ματς της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα είναι σκληρό ματς, πρέπει να παίξουμε άμυνα, πρέπει να παίξουμε άμυνα για την νίκη.

Νομίζω ότι ο Σλούκας ξεκίνησε προπονήσεις, έκανε και σήμερα ατομικό. Όσμαν και Φαρίντ είναι ακόμη κάπως αδύναμοι μετά από την ασθένειά τους. Όμως νομίζω ότι όλοι θα είναι έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, κάθε αγώνας στη EuroLeague είναι σημαντικός για εμάς, για τον κόσμο μας, για τον κόσμο τους“.

