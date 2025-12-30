Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) η κλήρωση 3008 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 7, 12, 14, 29, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:54ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα «αγκάθια» που απειλούν την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Κωνσταντινούπολη - Προελαύνει το πολικό ψύχος - Βίντεο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

22:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 30/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 59 εκατομμύρια ευρώ

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού - Στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ. δύο κινητά

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Γλέντι σε διόδια έστησαν οι αγρότες στην Εγνατία Οδό - Σήκωσαν τις μπάρες και μοίρασαν προϊόντα στους ταξιδιώτες - Βίντεο

21:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ για επιστροφή ενοικίου σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

21:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα - Διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα «αγκάθια» που απειλούν την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ