Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) η κλήρωση 3008 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 7, 12, 14, 29, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 17.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
