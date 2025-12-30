Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος

Η ανήλικη προμηθεύτηκε το μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από μίνι μάρκετ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 15χρονη στο Ρέθυμνο έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Η έφηβη, σύμφωνα με πληροφορίες, τη νύχτα της 28ης προς την 29η Δεκεμβρίου αγόρασε ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από μίνι μάρκετ.

Στη συνέχεια φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο. Οι γιατροί πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και η κοπέλα πήρε εξιτήριο.

Αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του υπευθύνου του μίνι μάρκετ επειδή διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικο άτομο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη χθες (29.12.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση και παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα βραδινές ώρες της 28.12.2025, ανήλικη ημεδαπή μεταφέρθηκε με συμπτώματα μέθης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η ανήλικη είχε προμηθευτεί αλκοολούχο ποτό από κατάστημα μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας 43χρονου ημεδαπού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

