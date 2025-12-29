21χρονος επιχείρησε να διαφύγει από τροχονομικό έλεγχο στην Αττική Οδό

Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όταν 21χρονος οδηγός, ο οποίος είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, επιχείρησε να αποφύγει την ακινητοποίηση του οχήματός του αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στην Μεταμόρφωση.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 21χρονος υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ωστόσο, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έγινε σαφές ότι θα ακολουθούσε η ακινητοποίηση του οχήματός του, ο νεαρός οδηγός επέλεξε να διαφύγει.

Αναπτύσσοντας ταχύτητα, εγκατέλειψε το σημείο του ελέγχου, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Παρά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο 21χρονος ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

επικίνδυνη οδήγηση

οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

παραβάσεις που αφορούν ελιγμούς και ακινητοποίηση οχημάτων

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων: