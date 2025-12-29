Χαλκίδα: 13χρονος στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε χριστουγεννιάτικο γλέντι

Ένας 13χρονος στη Χαλκίδα μεταφέρθηκε ανήμερα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια εορταστικού ρεβεγιόν σε φιλικό σπίτι συγγενικού προσώπου στη Χαλκίδα, όπου ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Μετά την κατανάλωση αλκοόλ παρουσίασε συμπτώματα μέθης γεγονός που έκανε τους γονείς του να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των γονέων του ανηλίκου εντός του νοσοκομείου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ώρες αργότερα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.

