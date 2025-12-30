Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν αύριο 31 Δεκεμβρίου – Τι πρέπει να πληρώσετε άμεσα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί ο Δεκέμβριος να φέρνει γιορτινή διάθεση, ανταλλαγές δώρων, και ευχές για μία νέα και καλύτερη χρονιά, δεν πρέπει όμως οι πολίτες να ξεχνούν και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους που πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 του μήνα. Σημειώνεται ότι καλό είναι οι πολίτες να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις οφειλές τους καθώς τυχόν καθυστέρηση ή παραμέληση συνοδεύεται από επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να οργανωθούν και να διευθετήσουν από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ μέχρι και τέλη κυκλοφορίας προκειμένου η έναρξη του νέου έτους να τους βρει χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στην Εφορία.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις υποχρεώσεις που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διευθετηθούν έως το τέλος του Δεκεμβρίου.

Τέλη κυκλοφορίας 2026

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR θα πρέπει να εξοφληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, ωστόσο τα πρόστιμα καθυστέρησης έχουν αυξηθεί και κυμαίνονται από 25% έως 100% του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα, 25% αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Ιανουάριο, 50% αν εξοφληθεί τον Φεβρουάριο, 100% από 1η Μαρτίου και μετά. Παράλληλα σημειώνεται ότι το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ

Έκτη δόση φόρου εισοδήματος

Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι φορολογούμενοι που επέλεξαν εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις να καταβάλουν την έκτη δόση του φόρου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ την πράξη προσδιορισμού του φόρου και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση σε περίπτωση λάθους.

Καταβολή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025

Αντίστοιχα οι φορολογούμενοι που επέλεξαν αποπληρωμή σε 12 δόσεις για τον ΈΝΦΙΑ θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου να καταβάλουν την δέκατη δόση. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες δύο δόσεις που απομένουν θα καταβληθούν τους δύο πρώτους μήνες της νέας χρονιάς με την τελευταία δόση να είναι στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Κάλυψη 30% εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολούμενοι θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους προκειμένου να μην επιβαρυνθούν καθώς όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται συναλλαγές μέσω καρτών, e-banking και ηλεκτρονικών εφαρμογών πληρωμών.

Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου

Η δήλωση υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από το τέλος του δεύτερου μήνα μετά την παρακράτηση, ενώ η καταβολή γίνεται στο τέλος του ίδιου μήνα. Η υποχρέωση αφορά όσους έχουν λάβει μερίσματα, bonus ή άλλες συναφείς απολαβές.

Τέλος παρεπιδημούντων – Νοέμβριος 2025

Η υποβολή γίνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων (Β’ ή Γ’). Για όσους δεν υποχρεούνται σε δήλωση ΦΠΑ, η προθεσμία αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα μετά το τρίμηνο αναφοράς.

Δήλωση και απόδοση παρακράτησης μισθωτής εργασίας

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ υποβάλλονται δηλώσεις παρακράτησης και προκαταβολής φόρου για:

  • μισθωτή εργασία και συντάξεις,
  • επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση και προκαταβολή),
  • μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 και 69 ΚΦΕ

Οι δηλώσεις αφορούν την απόδοση παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Οι υποβολές γίνονται έως το τέλος του μήνα που προβλέπεται για κάθε περίπτωση.

Υποχρεώσεις για Έλληνες του εξωτερικού

Τέλος, προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι φορολογούμενοι που μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 καθώς οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν επιπλέον 8,9 εκατ ευρώ για επιστροφή ενοικίου σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

21:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα - Διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια της Εγνατίας Οδού - Αναλυτικά οι νέες τιμές των διοδίων

20:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR 89-99: Νίκησε στο ρελαντί και φορτσάρει για τον Ολυμπιακό

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Ένας τραυματίας (Βίντεο)

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπή για κλοπές σε βάρος ανθρώπων με κινητικές και νοητικές αναπηρίες - Προσποιούνταν την οικιακή βοηθό

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθη 29χρονος Σύρος που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη «γύρω στα Χριστούγεννα» - Πιστεύεται ότι είναι μέλος του ISIS

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

19:48ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Με ταχύτητα «ρεκόρ» αυξήθηκαν οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία εν μέσω της πίεσης Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η γιαγιά που είχε κάνει συντήρηση «α λα μίστερ Μπιν» στην εικόνα του Χριστού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στη Στοκχόλμη - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με αναφορά στον Τραμπ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ