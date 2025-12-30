Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου

Μπορεί ο Δεκέμβριος να φέρνει γιορτινή διάθεση, ανταλλαγές δώρων, και ευχές για μία νέα και καλύτερη χρονιά, δεν πρέπει όμως οι πολίτες να ξεχνούν και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους που πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 του μήνα. Σημειώνεται ότι καλό είναι οι πολίτες να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις οφειλές τους καθώς τυχόν καθυστέρηση ή παραμέληση συνοδεύεται από επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να οργανωθούν και να διευθετήσουν από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ μέχρι και τέλη κυκλοφορίας προκειμένου η έναρξη του νέου έτους να τους βρει χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στην Εφορία.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις υποχρεώσεις που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διευθετηθούν έως το τέλος του Δεκεμβρίου.

Τέλη κυκλοφορίας 2026

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR θα πρέπει να εξοφληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, ωστόσο τα πρόστιμα καθυστέρησης έχουν αυξηθεί και κυμαίνονται από 25% έως 100% του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα, 25% αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Ιανουάριο, 50% αν εξοφληθεί τον Φεβρουάριο, 100% από 1η Μαρτίου και μετά. Παράλληλα σημειώνεται ότι το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ

Έκτη δόση φόρου εισοδήματος

Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι φορολογούμενοι που επέλεξαν εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις να καταβάλουν την έκτη δόση του φόρου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ την πράξη προσδιορισμού του φόρου και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση σε περίπτωση λάθους.

Καταβολή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025

Αντίστοιχα οι φορολογούμενοι που επέλεξαν αποπληρωμή σε 12 δόσεις για τον ΈΝΦΙΑ θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου να καταβάλουν την δέκατη δόση. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες δύο δόσεις που απομένουν θα καταβληθούν τους δύο πρώτους μήνες της νέας χρονιάς με την τελευταία δόση να είναι στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Κάλυψη 30% εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολούμενοι θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους προκειμένου να μην επιβαρυνθούν καθώς όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται συναλλαγές μέσω καρτών, e-banking και ηλεκτρονικών εφαρμογών πληρωμών.

Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου

Η δήλωση υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από το τέλος του δεύτερου μήνα μετά την παρακράτηση, ενώ η καταβολή γίνεται στο τέλος του ίδιου μήνα. Η υποχρέωση αφορά όσους έχουν λάβει μερίσματα, bonus ή άλλες συναφείς απολαβές.

Τέλος παρεπιδημούντων – Νοέμβριος 2025

Η υποβολή γίνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων (Β’ ή Γ’). Για όσους δεν υποχρεούνται σε δήλωση ΦΠΑ, η προθεσμία αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα μετά το τρίμηνο αναφοράς.

Δήλωση και απόδοση παρακράτησης μισθωτής εργασίας

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ υποβάλλονται δηλώσεις παρακράτησης και προκαταβολής φόρου για:

μισθωτή εργασία και συντάξεις,

επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση και προκαταβολή),

μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 και 69 ΚΦΕ

Οι δηλώσεις αφορούν την απόδοση παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Οι υποβολές γίνονται έως το τέλος του μήνα που προβλέπεται για κάθε περίπτωση.

Υποχρεώσεις για Έλληνες του εξωτερικού

Τέλος, προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι φορολογούμενοι που μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 καθώς οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου.

