Ζάκυνθος: H ανάρτηση του καταφυγίου για την τραγωδία με τον 2χρονο Λίο

Πληροφορίες για την τραγωδία με το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο Λίο δίνει με ανάρτησή του το καταφύγιο καταφύγιο ζώων που διατηρεί η οικογένεια στην Ζάκυνθο.

Το πίτμπουλ που ενεπλάκη δεν ήταν προς υιοθεσία και το τραγικό συμβάν δεν έγινε στο σπίτι της Sue (σ.σ. γιαγιά του Λίο), όπου ζουν τα ζώα που χρειάζονται βοήθεια τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Η γιαγιά του Λίο, κτηνίατρος στο επάγγελμα είναι η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου στην Ζάκυνθο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του καταφυγίου αναφέρει:

«Χθες συνέβη ένα περιστατικό με έναν δεμένο σκύλο σε ιδιωτική ιδιοκτησία και τον μικρό εγγονό της Sue, τον Λίο (ηλικίας μόλις δύο ετών). Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός Λίο δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο και δυστυχώς κατέληξε από τα τραύματά του.

Η Sue και η οικογένειά της είναι εύλογα συντετριμμένοι και ούτε θα κάνουν, ούτε θα απαντήσουν σε κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, η Sue επιθυμεί να γίνει απολύτως σαφές ότι το πίτμπουλ που ενεπλάκη δεν ήταν σκύλος προς υιοθεσία του καταφυγίου και ότι το τραγικό συμβάν δεν έγινε στο σπίτι της Sue.

Σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την πραγματικά οδυνηρή στιγμή».

