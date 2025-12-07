Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

Το παιδί κατασπάραξε πίτμπουλ που είχε υιοθετήσει η οικογένειά του

Δημήτρης Δρίζος

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
Μια οικογένεια στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, γνωστή για την αφοσίωσή της στην προστασία των ζώων, βυθίστηκε στο πένθος μετά τον τραγικό θάνατο του δίχρονου αγοριού τους, Λίο, που δέχτηκε επίθεση από πίτμπουλ που φιλοξενούσαν στο σπίτι και το καταφύγιό τους.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο μικρός Λίο βρισκόταν για λίγα λεπτά μόνος του με ένα από τα πίτμπουλ της οικογένειας. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το σκυλί επιτέθηκε ξαφνικά, προκαλώντας πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στο παιδί. Ο πατέρας άκουσε τις κραυγές και έσπευσε να βοηθήσει, αλλά παρά τις προσπάθειές του και την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο μικρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η οικογένεια του Λίο διατηρεί καταφύγιο για ζώα και συχνά μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές με τα σκυλιά που φροντίζουν, ανάμεσά τους και ο μικρός Λίο. Μόλις πριν από δέκα ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του παιδιού, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο συγκλονιστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί που επιτέθηκε ήταν αδέσποτο, το οποίο οι γονείς βρήκαν πρόσφατα έξω από το σπίτι τους και αποφάσισαν να το φροντίσουν μαζί με τα υπόλοιπα ζώα. Δεν υπήρχαν προηγούμενα στοιχεία επιθετικής συμπεριφοράς για το συγκεκριμένο πίτμπουλ.

Με εντολή εισαγγελέα, το ζώο μεταφέρθηκε σε καταφύγιο για παρακολούθηση και από αύριο θα εξεταστεί από κτηνίατρο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος στην ΕΡΤ. Στο προσεχές διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα αξιολογήσει αν το σκυλί θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο.

«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα» - Σε σοκ οι διασώστες που είδαν το παιδί

Σε σοκ βρίσκονται ακόμη και οι Αρχές μετά το τραγικό περιστατικό όπου ένα 2χρονο παιδί δέχτηκε άγρια επίθεση από πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί βρισκόταν μόνο του στον χώρο με τον σκύλο, ο οποίος ξαφνικά επιτέθηκε δαγκώνοντας το παιδί σε διάφορα σημεία του σώματος, κυρίως στον λαιμό. Τη στιγμή της επίθεσης, ο πατέρας επιχείρησε να απομακρύνει το ζώο από το παιδί, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τα σοβαρά τραύματα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται περίπου 30 λεπτά από την πόλη της Ζακύνθου, και μετέφερε το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έφτασε το άτυχο αγοράκι.

Η οικογένεια διέμενε σε σπίτι λίγο έξω από τον Άγιο Λέοντα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι, συχνά περισυλλέγοντας αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί είχε υιοθετηθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς έως τότε ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.

Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι

Ο σκύλος, ράτσας πιτ μπουλ, ηταν αδέσποτος. Οι γονείς του παιδιού τον λυπήθηκαν και αποφάσισαν πριν 2 μήνες να το πάρουν στο σπίτι τους, να το περιθάλψουν μεχρι να βρεθεί κάποιος να το πάρει.

Όλο αυτό το διάστημα ο σκύλος βρισκόταν στην αυλή της οικογένειας χωρίς να έχει δείξει κάποια άγρια συμπεριφορά.

Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού: «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

«Παγωμένη» παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου το δράμα των γονέων και των αγαπημένων προσώπων του αγοριού, ηλικίας μόλις 2 ετών, που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου», είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στον ALPHA.

Το ζευγάρι, που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε αναχωρήσει από το σπίτι ώστε να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», αποκάλυψε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ, οι γονείς κρατούνται.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας αλβανικής καταγωγής, που ζουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προστάζει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Ο σκύλος βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου, η οποία θα αποφασίσει πόσο επικίνδυνος είναι πριν αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα γίνουν.

