Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

Ανθρωποκτονία από αμέλεια η δικογραφία για τους τραγικούς γονείς

Κατερίνα Ρίστα

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

Το σκυλί της οικογένειας

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι τραγικοί γονείς στη Ζάκυνθο οι οποίοι είδαν το παιδί τους να χάνεται μπροστά στα μάτια τους από την άγρια επίθεση του σκύλου που οι ίδιοι είχαν σώσει πριν λίγες εβδομάδες.

Ο σκύλος, ράτσας πιτ μπουλ, ηταν αδέσποτος. Οι γονείς του μικρούλη τον λυπήθηκαν και αποφάσισαν πριν 2 μήνες να το πάρουν στο σπίτι τους, να το περιθάλψουν μεχρι να βρεθεί κάποιος να το πάρει.

Όλο αυτό το διάστημα ο σκύλος βρισκόταν στην αυλή της οικογένειας χωρίς να έχει δείξει κάποια άγρια συμπεριφορά.

Όλα έγιναν όταν η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι από ψώνια, το αγοράκι ξέφυγε της προσοχής τους και πλησίασε το σκύλο που ήταν αλυσοδεμένος στο δέντρο.

Για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο το πιτ μπουλ αγρίεψε και Επιτέθηκε Στο παιδί.

Αμεσως οι γονείς το μετεφεράν στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το σώσουν όμως ήταν αδύνατο. Το παιδί κατέληξε.

Σε βάρος των τραγικών γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονια από αμέλεια.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιαπωνία κατηγορεί την αεροπορία της Κίνας για εχθρικές ενέργειες κοντά στην Οκινάουα

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά - Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα καθαρόαιμα GR GT & GR GT3

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

07:00LIFESTYLE

Στην αρένα νέα ριάλιτι, σόου, τηλεπαιχνίδια – Τι θα δούμε το 2026

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ευρώπη πρόσεχε, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» - Η διάθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τα «πατριωτικά» κόμματα στην Ευρώπη δημιουργεί μπελάδες σε Μερτς, Σταρμερ, Μακρόν

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαχωρίζει τη στάση του από Τσίπρα ο Φάμελλος, αλλά επιμένει στη στρατηγική της συνεργασίας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, με πολλά ρήγματα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο Τσελέντης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία:Δυσάρεστα νέα για την κυβέρνηση Μερτς - Μόλις το 21% των πολιτών την στηρίζει

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Επιτάχυνση της καταμέτρησης των εκλογών ζητούν διεθνείς παρατηρητές

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Νέα επίθεση τζιχαντιστών - Στόχευσαν οχηματοπομπή με καύσιμα

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, με πολλά ρήγματα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο Τσελέντης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ευρώπη πρόσεχε, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» - Η διάθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τα «πατριωτικά» κόμματα στην Ευρώπη δημιουργεί μπελάδες σε Μερτς, Σταρμερ, Μακρόν

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ