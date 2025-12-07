Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι τραγικοί γονείς στη Ζάκυνθο οι οποίοι είδαν το παιδί τους να χάνεται μπροστά στα μάτια τους από την άγρια επίθεση του σκύλου που οι ίδιοι είχαν σώσει πριν λίγες εβδομάδες.

Ο σκύλος, ράτσας πιτ μπουλ, ηταν αδέσποτος. Οι γονείς του μικρούλη τον λυπήθηκαν και αποφάσισαν πριν 2 μήνες να το πάρουν στο σπίτι τους, να το περιθάλψουν μεχρι να βρεθεί κάποιος να το πάρει.

Όλο αυτό το διάστημα ο σκύλος βρισκόταν στην αυλή της οικογένειας χωρίς να έχει δείξει κάποια άγρια συμπεριφορά.

Όλα έγιναν όταν η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι από ψώνια, το αγοράκι ξέφυγε της προσοχής τους και πλησίασε το σκύλο που ήταν αλυσοδεμένος στο δέντρο.

Για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο το πιτ μπουλ αγρίεψε και Επιτέθηκε Στο παιδί.

Αμεσως οι γονείς το μετεφεράν στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το σώσουν όμως ήταν αδύνατο. Το παιδί κατέληξε.

Σε βάρος των τραγικών γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονια από αμέλεια.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

