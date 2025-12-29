Γυναίκα οδηγούσε πατίνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο – Πήρε το όχημα ο γερανός

Μία γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντόπισαν μεταξύ άλλων τα εντατικά αλκοτέστ της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.

Στην οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε από το σημείο με τον γερανό της τροχαίας.

Τη νύχτα της Κυριακής, κλιμάκια της Τροχαίας έλεγξαν περίπου 2.500 οδηγούς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Κατά τους ελέγχους, έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.

Διαβάστε επίσης