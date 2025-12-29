Παναθηναϊκός: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και έπεται συνέχει στην ελληνική ενίσχυση

Οι… μεταγραφικές μηχανές του Παναθηναϊκού, δουλεύουν ασταμάτητα. Οι «πράσινοι» χωρίς να διαρρέεται το παραμικρό και δουλεύοντας κάτω από άκρα μυστικότητα, θέλουν να «κλείσουν» τις πολλές κινήσεις που θέλουν να κάνουν. Ειδικά για Γενάρη μήνα.

Ήδη το «τριφύλλι» έχει προχωρήσει σε τρεις σπουδαίες μεταγραφές. Όλες από την εγχώρια αγορά, προσθέτοντας νιάτα, ενθουσιασμό και προοπτική. Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης από την Κηφισιά έχουν αποκτηθεί, ενώ ο Σωτήρης Κοντούρης του Παναιτωλικού περνάει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώνεται.

Από την Τρίτη (30/12) προπονήσεις αρχίζουν οι Τεττέη και Κοντούρης, ενώ μένει να φανεί αν ο Παντελίδης θα μείνει τελικά μέχρι το καλοκαίρι στην Κηφισιά, ή αν θα αλλάξει η συμφωνία και θα προτιμηθεί να ενσωματωθεί άμεσα στο «τριφύλλι».

Πέρα απ’ τα συγκεκριμένα «χτυπήματα», ο Παναθηναϊκός δε σταματά την προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ του. Με παίκτες προοπτικής και ικανότητας για άμεση και μελλοντική βοήθεια.

Για τη θέση του τερματοφύλακα δεν είναι μυστικό πως οι περιπτώσεις των Χρήστου Μανδά και Οδυσσέα Βλαχοδήμου θα ήταν ιδανικές για τους «πράσινους». Για τον πρώτο οι δυσκολίες είναι πολλές – υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι κι απ’ την Γιουβέντους – ενώ για τον «Όντι» θα πρέπει να περιμένει το «τριφύλλι» μέχρι το καλοκαίρι. Κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει.

Παράλληλα, υπάρχουν και δύο παίκτες στον Λεβαδειακό που μόνο αδιάφορο δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό. Ο λόγος για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και τον Γιάννη Κωστή. Η περίπτωση του Βήχου μοιάζει να μην απασχολεί, καθώς οι «πράσινοι» προτιμούν ξένο αριστερό μπακ με μεγαλύτερη προοπτική για άμεση βοήθεια.

Ειδικά μετά και τη συμφωνία με τον Κοντούρη, δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει να «κλείσει» τους παίκτες του Λεβαδειακού και να τους αφήσει εκεί μέχρι το τέλος της σεζόν.

Όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με τις προσθήκες των ξένων. Άλλωστε το πλάνο είναι να γίνεται… σάρωμα σε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική αγορά ή γενικά από Έλληνες παίκτες, συνδυαστικά με προσθήκες σημαντικών ξένων ποδοσφαιριστών που θα κάνουν τη διαφορά. Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο το «τριφύλλι» θέλει αριστερό μπακ, κεντρικό και επιτελικό χαφ, αριστερό εξτρέμ. Αυτοί θα είναι απ’ το εξωτερικό.