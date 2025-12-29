Διακοπές νερού τη Δευτέρα (29/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
29/12/2025
ΑΘΗΝΑ (ΓΟΥΒΑ, ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Φιλεταίρου και Υμηττού
29/12/2025
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Βιθυνίας και Λαγκαδά
29/12/2025
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μάνης και Κηφισίας
29/12/2025
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αρχιπελάγους και Επτανήσου
29/12/2025
ΝΙΚΑΙΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κουταίση και Γρ. Λαμπράκη
29/12/2025
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
25ης Μαρτίου και Καραολή Δημητρίου
29/12/2025
ΚΗΦΙΣΙΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Επτανήσου και Θεοτοκοπούλου
