Διακοπές νερού τη Δευτέρα (29/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (29/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Ημερομηνία

Περιοχή

Κατάσταση

Σημείο

29/12/2025

ΑΘΗΝΑ (ΓΟΥΒΑ, ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Φιλεταίρου και Υμηττού

29/12/2025

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Βιθυνίας και Λαγκαδά

29/12/2025

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Μάνης και Κηφισίας

29/12/2025

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Αρχιπελάγους και Επτανήσου

29/12/2025

ΝΙΚΑΙΑ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Κουταίση και Γρ. Λαμπράκη

29/12/2025

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

25ης Μαρτίου και Καραολή Δημητρίου

29/12/2025

ΚΗΦΙΣΙΑ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Επτανήσου και Θεοτοκοπούλου

