Φλόριντα: Έχασε στον τζόγο και έσπασε το κατάστημα με βαριοπούλα – Δείτε βίντεο

Ο άνδρας έχασε σημαντικό ποσό στα τυχερά παιχνίδια και «ξέσπασε»

Φλόριντα: Έχασε στον τζόγο και έσπασε το κατάστημα με βαριοπούλα – Δείτε βίντεο
Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη Χαϊαλία της Φλόριντα, πόλη στην κομητεία Μαϊάμι – Ντέιντ στο νοτιοανατολικό κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένας άνδρας τα έκανε «γυαλιά – καρφιά» σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών διότι… έχασε.

Ο Σουνιέλ Αρσόλα, 46 ετών, ο οποίος έχασε 3.800 δολάρια παίζοντας τυχερά παιχνίδια, εξαγριώθηκε και λήστεψε το κατάστημα όπου είχε χάσει τα χρήματα, καταστρέφοντας τα μηχανήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εισέβαλε στο κατάστημα τα μεσάνυχτα φορώντας μάσκα και κρατώντας μία βαριοπούλα.

Όπως ήταν φυσικό, ο υπάλληλος τρομοκρατήθηκε, ενώ, ο δράστης τον εξανάγκασε να πάει στην τουαλέτα και δεν του επέτρεπε να φύγει.

Όταν περαστικοί άκουσαν τις κραυγές του υπαλλήλου, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κάλεσαν την Αστυνομία.

Ωστόσο, πριν φτάσουν οι Αρχές, ο Αρσόλα κατέστρεψε τέσσερα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών με τη βαριοπούλα και έβαλε τα χρήματα στις τσέπες του. Ο εξαγριωμένος άνδρας έκλεψε, επίσης, μετρητά από το ταμείο και την τσάντα του ταμία πριν τραπεί σε φυγή.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι είχε επισκεφτεί προηγουμένως το κατάστημα και ήταν θυμωμένος επειδή είχε χάσει χρήματα στα μηχανήματα.

Μετά τη ληστεία και λίγο αφότου είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ο Αρσόλα επιχείρησε να αποδράσει πηδώντας από το κρεβάτι την ώρα που του αφαιρούσαν τις χειροπέδες. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό με taser, του πέρασαν ξανά χειροπέδες και μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight.

Ο δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένοπλη ληστεία, παράνομη κράτηση με φονικό όπλο, διάπραξη κακουργήματος με όπλο, απόπειρα απόδρασης και αντίσταση κατά των Αρχών.

