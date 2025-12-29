Η BMW πατεντάρει βίδες που δεν ανοίγουν χωρίς ειδικό εργαλείο

Του Γιάννη Σκουφή

Η BMW υπέβαλε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε βίδες με… σχέδιο το λογότυπό της, το οποίο λειτουργεί ως ειδική εσοχή στο πάνω μέρος.

Μπορεί να δείχνει εντυπωσιακό στο μάτι, όμως η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικά μέρη του αυτοκινήτου, όπως η κονσόλα, τα καθίσματα ή το ταμπλό.

Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα; Δεν μπορούν να αφαιρεθούν με κοινά εργαλεία, ούτε από ιδιώτες ούτε από ανεξάρτητα συνεργεία. Η ίδια η BMW δηλώνει πως σκοπός είναι να αποτραπεί η «μη εξουσιοδοτημένη» πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο.

Ωστόσο, σε όσους αρέσει να «βάζουν χέρι» στο αυτοκίνητό τους βλέπουν μία εξάρτηση από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, κάτι που σημαίνει περισσότερος χρόνος, κόστος και περιορισμός ελευθερίας για τους οδηγούς.

Το γεγονός ότι η BMW δεν σκοπεύει να διαθέσει το ειδικό εργαλείο στο κοινό ενισχύει τις υποψίες ότι πρόκειται για μία κίνηση ενίσχυσης των after-sales εσόδων.

Η ιδέα μπορεί να μοιάζει με «έξυπνη» αισθητικά, όμως στην πράξη λειτουργεί κάπως περίεργα, στερώντας από πολλούς την ικανοποίηση και οικονομία που προσφέρει η προσωπική φροντίδα του οχήματος.