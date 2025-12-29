Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Σενάριο διπλής δολοφονίας

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει μπει ξανά η υπόθεση των δύο ηλικιωμένων αδελφών, μίας γυναίκας 89 ετών και ενός άνδρα 84 ετών, που βρέθηκαν νεκροί μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 στη Ναύπακτο, με τους αστυνομικούς να ερευνούν το σενάριο της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, οι 5 διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά το θάνατο των αδελφών στην Ναύπακτο, κίνησαν υποψίες καθώς η μία ουσιαστικά αναιρούσε την άλλη. Σε μία από αυτές, τα αδέλφια άφηναν περιουσιακά στοιχεία στην γυναίκα που τα φρόντιζε και τα είχε βρει νεκρά.

Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότι πιθανότατα ο 84χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι, ωστόσο όπως προέκυψε στη συνέχεια, η έκταση αυτής της φωτιάς δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον θάνατο των αδελφών.

Επίσης, οι συγγενείς τους είπαν ότι στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν μαζί τους, δεν τους είχαν εκφράσει κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό. Συγγενείς καταγγέλλουν επίσης, ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ένα μπουκάλι με οινόπνευμα, το οποίο δεν εξετάστηκε από τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έρευνα, ο αδελφός είχε λάβει ηρεμιστικά χωρίς ωστόσο να του έχουν συνταγογραφηθεί τέτοια φάρμακα, κάτι που παραπέμπει στην υπόθεση του Κολωνακίου.

Όλα τα παραπάνω, αφήνουν υπόνοιες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργεια.

Επίσης, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι την υπόθεση είχε αναλάβει η «αμαρτωλή» ιατροδικαστική στην Πάτρα. Ο φάκελος της υπόθεσης πλέον έχει πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα γίνει νέα διερεύνησή της.

