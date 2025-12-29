Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα ακριβά δώρα του 2025 στο 2026
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι βγαίνουν σε σύνταξη μέσα στο 2026
Τα Νέα: Νεύρα στο Αιγαίο
08:16 ∙ LIFESTYLE
Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
08:06 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BMW πατεντάρει βίδες που δεν ανοίγουν χωρίς ειδικό εργαλείο
07:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου
06:50 ∙ LIFESTYLE
