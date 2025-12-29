Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα ακριβά δώρα του 2025 στο 2026

Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι βγαίνουν σε σύνταξη μέσα στο 2026

Τα Νέα: Νεύρα στο Αιγαίο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Έχασε στον τζόγο και έσπασε το κατάστημα με βαριοπούλα – Δείτε βίντεο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στη Ριτσώνα, την Τετάρτη το «τελευταίο αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας

08:16LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW πατεντάρει βίδες που δεν ανοίγουν χωρίς ειδικό εργαλείο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πενσιλβάνια: Έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα του την επομένη των Χριστουγένννων

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Eκτόξευσε δύο πυραύλους κρουζ μακρού βεληνεκούς - «Οι πυρηνικές δυνάμεις μας θα αναπτυχθούν απεριόριστα»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: «Είναι εύκολο να χαθεί κανείς σε σχέδια πολλαπλών σημείων, αλλά η αντίδραση του Ζελένσκι στον Τραμπ τα είπε όλα»

07:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτόν τον ρόλο «έχασε» ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα οδηγούσε πατίνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο – Πήρε το όχημα ο γερανός

07:04ΕΛΛΑΔΑ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης και έπεται συνέχεια στην ελληνική ενίσχυση

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη και 12 ώρες στον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών - Πρωτοφανής ταλαιπωρία όσων επέστρεψαν την Κυριακή στην Αθήνα

06:36LIFESTYLE

Η Νικολούλη με το έκτακτο «Φως στο τούνελ» και το «Voice» σπάνε τη μονοτονία της βραδινής ζώνης

06:32LIFESTYLE

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αθηναίων - Δίκτυο 291 στάσεων και 72 χλμ. προτείνει στον ΟΑΣΑ ο Δούκας

11:56ΚΟΣΜΟΣ

